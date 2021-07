Italia, Spinazzola unica nota stonata: arriva la brutta notizia

L’Italia ha battuto il Belgio ai quarti di Euro 2020 per 2-1, grazie alle reti di Lorenzo Insigne e Nicolò Barella nel primo tempo, terminato con l’inutile gol di Romelu Lukaku dal dichetto. Adesso gli azzurri affronteranno la Spagna di Luis Enrique in semifinale il 6 luglio.

Unica nota stonata della serata azzurra il brutto infortunio capitato a Leonardo Spinazzola. L’esterno della Nazionale, nel secondo tempo, durante uno scatto si è fermato da solo e ha chiesto subito il cambio alla panchina.

Il giocatore della Roma è scoppiato a piangere ed è uscito dal campo in barella. Le notizie che arrivano non sono buone: rottura del tendine d’achille. L’Europeo per Spinazzola termina in anticipo e c’è il rischio di un lungo stop che potrebbe compromettere anche la prossima stagione del calciatore giallorosso. Una brutta notizia per il ct Mancini, visto che Spinazzola è stato il migliore in campo in due partite dell’Italia a Euro 2020.

Al termine del match, Mancini e Bonucci hanno parlato anche dell’infortunio di Spinazzola. Il ct è sembrato subito poco ottimista: “Speriamo non sia grave, ma la dinamica dell’infortunio non è stata bellissima”. Il difensore azzurro invece si è espresso così: “Abbiamo un sogno nel cassetto, mancano due partite. La più difficile sarà la prossima con la Spagna, dovremo recuperare energie. Spinazzola? Ha fatto una grande Europeo, chi lo sostituirà farà altrettanto”.

OMNISPORT | 02-07-2021 23:42