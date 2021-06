Italia: tegola per Roberto Mancini, si infortuna un Azzurro

Brutte notizie per Roberto Mancini, alla vigilia dell’esordio ad Euro 2020 contro la Turchia: il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha rimediato un problema al flessore in allenamento.

Il giocatore giallorosso nelle prossime ore sosterrà alcuni esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio: in caso non ce la facesse, Gaetano Castrovilli prenderà il suo posto. Intanto il mediano della Fiorentina si aggregherà a breve al gruppo azzurro.

Per Pellegrini è la ricaduta di un problema accusato già tre settimane fa: si è infortunato durante l’allenamento di mercoledì mentre provava alcuni calci di punizione.

Questa la nota della Figc: “La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il calciatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli”.

Per Mancini è una corsa contro il tempo: oggi è l’ultimo giorno disponibile per fare cambi nella rosa. Negli scorsi giorni, Matteo Pessina aveva sostituito Stefano Sensi, a causa di un problema muscolare del giocatore dell’Inter.

Per il commissario tecnico jesino continuano così i problemi a centrocampo. Gli Azzurri si trovano già a fare i conti con le condizioni non perfette di Marco Verratti, che sta recuperando da un infortunio. Mercoledì il centrocampista del Psg ha lavorato ancora a parte, e spera di essere a disposizione per la partita del 16 giugno contro la Svizzera. Ha invece pienamente recuperato Alessandro Florenzi.

Con i turchi a centrocampo Mancini potrebbe confermare il trio che ha giocato contro la Repubblica Ceca, con Barella e Locatelli a spalleggiare il regista del Chelsea Jorginho.

OMNISPORT | 10-06-2021 10:37