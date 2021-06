Italia, tifosi convinti ma quante critiche per quei due

Nell’ultima amichevole prima dell’esordio europeo, al Dall’Ara di Bologna l’Italia supera 4-0 la Repubblica Ceca grazie alle reti di Immobile, Barella, Insigne e Berardi. E i tifosi azzurri sui social non nascondo di avere buone sensazioni, anche se non sono mancate le critiche per le scelte del Ct Roberto Mancini.

Italia, Barella unisce i tifosi

Nei minuti inziali, infatti, oltre al sangue dal naso di Chiellini: “Rottura naso numero 7479992 per Chiellini”, in tanti dimostrano di non gradire la coppia Bonucci-Chiellini al centro della difesa azzurra. Lo sottolinea il giornalista Paolo Ziliani, che twitta: “Quindi Chiellini–Bonucci coppia centrale azzurra della meravigliosa Nazionale di Mancini, 71 anni in due, va bene? Chiedo dopo aver dato un occhiata al palmares dell’Italia dal 2006 ad oggi” e lo condividono molti altri tifosi: “Bonucci e Chiellini titolari, Bastoni panchina. Spero solo che Mancini voglia preservare il campione d’Italia per le partite che contano”, “Io so’ juventino ma ‘sta difesa impostata con Bonucci e Chiellini, me preoccupa manco poco!“.

Quando poi Bonucci sembra avere la peggio in un contrasto c’è chi scrive: “Peccato niente di grave per Bonucci”, e chi ironizza: “C’è sicuramente preoccupazione per Bonucci, gli attaccanti delle altre nazionali si augurano non sia niente di grave”. Non manca ovviamente chi non ci sta e scrive: “Bonucci ricordo che gioca la Nazionale, stasera potete non gufare“. Al 22′ arriva il gol del vantaggio e c’è chi twitta: “Finalmente Immobile“, mentre a unire finalmente i tifosi azzurri sembra l’ottima prova di Barella: “Che piedino Barella”, e ancora: “ma che giocatore è Nicolò da Cagliari Barella?”, “Barella è in stato di grazia è bravo e gli riesce tutto!”.

Passano 20′ e il punto del 2-0 nasce proprio da una conclusione dal limite del centrocampista dell’Inter, che inganna Pavlenka con la complicità di una deviazione. Seconda decisiva deviazione e c’è chi scrive: “Però questa fortuna in partite importanti sarebbe meglio”, “Magari teniamoci una fettina di fortuna per gli Europei!!!”, “Due deviazioni degli avversari, due gol. Buona Italia ma anche molto fortunata“. Ovviamente proseguono i commenti che rimarcano la prestazione di Barella: “è un giocatore SPA-VEN-TO-SO“, “miglior centrocampista della via lattea”.

Italia, tifosi soddisfatti della prova degli Azzurri

A inizio ripresa, il problema all’illuminazione del Dall’Ara monopolizza l’attenzione dei social: “Pagata la bolletta?“, “Un po’ spento questo secondo tempo”. Il tris di Insigne, al 65′, chiude definitivamente i giochi e sui social c’è chi approfitta per fare gli auguri al capitano del Napoli per il suo trentesimo compleanno: “Lorenzinoooo buon compleanno!“. Passano 8′ e arriva il poker firmato Berardi e i complimenti sono per tutti: “Insigne devastante”, “Mamma mia Insigne e Berardi”, “che azione stupenda”, “Che classe Berardi“.

Al triplice fischio in tantissimi non nascondono le buone sensazioni in vista dell’Europeo e non lesinano in complimenti: “Forse è presto per dirlo, ma a me sembra che siamo una Gran Bella Squadra!“, “Vedo una squadra veramente unita al di là di quello che sarà il risultato vedo un gruppo”, “Che bella Italia. A una settimana da Euro2020 possiamo dire che ci stiamo avvicinando nel migliore dei modi”. E i complimenti dei tifosi vanno anche al Ct: “Mancio ha ridato spensieratezza e voglia di giocare a questa Nazionale. Bravo Mancio. Bravo”, anche più di un tifosi si chiede: “siamo forti noi o è la Repubblica Ceca ha non essere una grande squadra?”.

SPORTEVAI | 04-06-2021 22:43