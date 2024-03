Italia, ultima chance per convincere Spalletti: ecco chi rischia gli Europei

Dopo l'amichevole di stasera contro l'Ecuador il ct azzurro comincerà a scremare la sua lista in vista delle convocazioni per gli Europei in Germania

24-03-2024 11:30

I giochi sono quasi fatti. Dopo l’ultima amichevole di stasera contro l’Ecuador, il ct della Nazionale Spalletti tirerà le somme di questi sette mesi da tecnico azzurro e inizierà a lavorare sulla lista dei giocatori da portare agli Europei in Germania. Tra intoccabili, speranze, dubbi e rischi ecco chi si gioca tutto.

La lista definitiva per gli Europei si conoscerà il 7 giugno

Conclusosi questo ciclo negli Usa, rimarranno solo altre due amichevoli per l’Italia ma per quelle date tutto sarà già deciso. Il 4 giugno l’Italia affronterà a Bologna la Turchia, mentre l’8 giugno, ad Empoli, sarà la volta della gara contro la Bosnia. Si conoscerà il giorno prima, venerdì 7 giugno, l’elenco dei convocati per la fase finale di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Spalletti ufficializzerà la lista dei 26 giocatori otto giorni prima dell’esordio, fissato per sabato 15 giugno al Westfalenstadion contro l’Albania.

Decisivi anche gli ultimi mesi di campionato

Ovviamente un peso avranno anche gli ultimi mesi di campionato. Sia per eventuali infortuni (anche se Spalletti ha già dato con il forfait di Berardi) sia per valutare eventuali exploit o cali di forma improvvisi. Non sarebbe la prima volta per qualche convocazione last minute a sorpresa.

Chi rischia di più in attacco

Occhi puntati allora sia sull’amichevole di stasera sia sulle prossime gare di campionato per capire chi può ambire a un posto per la Germania. In attacco sembra sicuro di un posto Retegui e con lui Raspadori mentre Immobile difficilmente farà parte del gruppo. Out anche Belotti, rischia molto Scamacca, può solo sperare Lucca. Sugli esterni Politano, Zaccagni, Zaniolo, Orsolini ed El Shaarawy sono in lizza per una chiamata.

Le scelte di Spalletti in difesa

In difesa Gatti e Bastoni sono le certezze di Spalletti, Acerbi il punto interrogativo legato alla vicenda-razzismo, in calo Buongiorno e Bellanova, stabile Scalvini, sperano Alessio Romagnoli e Rafael Toloi.

Jorginho la base a centrocampo

In mezzo al campo Jorginho, Barella e Manuel Locatelli, assai probabile Lorenzo Pellegrini mentre dovrà riconquistare la fiducia Giacomo Bonaventura. Tra le sorprese occhio ad Andrea Colpani e a Michael Folorunsho.