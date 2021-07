"It's coming home", la Fiorentina puntualizza: qui il Calcio Storico dal 16° secolo

“It’s Coming Home”. È questo lo slogan dei tifosi dell’Inghilterra. Gli inventori del ‘football’ attendono con ansia la finale di domenica a Wembley contro l’Italia, la prima agli Europei della nazionale dei Tre Leoni.

L’Inghilterra non ha mai conquistato gli Europei e ha vinto una sola edizione dei Mondiali, nel 1966. I tifosi della nazionale di Gareth Southgate sperano che il calcio “torni a casa”, lì dove è stato inventato.

A confutare la teoria degli appassionati inglesi è la Fiorentina, che si espone attraverso un tweet pubblicato sul profilo ufficiale in lingua inglese del club viola.

RE: Football Coming Home

Football: invented in England in 19th Century

Calcio Storico: invented in Florence 16th Century

🤷‍♂️ Home?#ItsComingHome #EURO2020 pic.twitter.com/yT1U9XdmUG

— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) July 9, 2021