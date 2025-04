Jacobs corre veloce verso il rientro, ma i Mondiali di staffetta rimangono in dubbio: esordio al Golden Gala di Roma?

Tempi di recupero ridotti per Marcell Jacobs, che potrebbe tornare ad allenarsi in pista già lunedì 7 aprile, con l'esordio outdoor che potrebbe avvenire a giugno a Roma

Arrivano buone notizie da Marcell Jacobs. I tempi di recupero dall’infortunio muscolare al retto femorale accusato lo scorso 28 marzo potrebbero essere ben inferiori al mese inizialmente previsto, con il campione olimpico nei 100 metri a Tokyo che, stando a quanto riportato dall’ANSA, potrebbe tornare ad allenarsi già il prossimo lunedì 7 aprile, alimentando quindi le speranze di vederlo correre al Golden Gala di Roma in programma il prossimo 6 giugno.

Jacobs brucia le tappe, tempi di recupero ridotti

Finalmente una buona notizia per Marcell Jacobs, che dopo essere stato obbligato a saltare il debutto stagionale outdoor previsto a Miami lo scorso 29 marzo, temeva di dover rimanere fermo per almeno un mese, compromettendo dunque la sua preparazione e forse anche la sua presenza ai vari eventi importanti in programma dalla seconda metà dell’anno in poi.

Fortunatamente, stando a quanto riportato dall’ANSA, i tempi di recupero dall’infortunio muscolare al retto femorale rimediato lo scorso 28 marzo sembrerebbero essere ben inferiore al mese inizialmente previsto e potrebbero essere solo dieci i giorni di stop per Jacobs, che dunque potrebbe tornare ad allenarsi già domani lunedì 7 aprile.

Diamond League e World Relays ancora in dubbio

Nonostante la ripresa degli allenamenti sia imminente, ciò non significa che Jacobs deciderà di prendere parte alle tappe cinesi della Diamond League in programma a Xiamen e Shanghai il 26 aprile e il 3 maggio. Il velocista azzurro potrebbe comunque decidere di non prendervi parte per prepararsi al meglio agli eventi futuri.

Anche la presenza alle World Relays di Guangzhou previste tra il 13 e il 14 maggio e fondamentali affinché la staffetta azzurra strappi il pass per i Mondiali che si terranno a Tokyo – luogo che evoca bei ricordi nella mente dei velocisti italiani – appare ancora in dubbio, ma qui è possibile che la decisione sia anche di squadra e che possa dipendere dal ritiro di Roma, dove comunque Marcell non era attesa.

Possibile debutto al Golden Gala di Roma

Qualora Jacobs dovesse saltare tutti gli eventi in Asia, potrebbe fare il suo esordio stagionale outdoor a Roma il prossimo 6 giugno in occasione del Golden Gala che si terrà allo Stadio Olimpico, per poi dedicarsi nuovamente alla preparazione in vista dei Mondiali di Tokyo, che ricordiamo si terranno dal 13 al 21 settembre, dove proverà a replicare quanto fatto nella capitale nipponica quattro anni fa.