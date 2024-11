Jannik Sinner, Iga Swiatek, il doping e i "tifosi": Taylor Fritz si sfoga, botta e risposta sui social

Lo statunitense prende posizione sugli ultimi casi doping con un'analisi schietta e lucida su X: vivace scambio di opinioni con un utente, poi la precisazione.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo il caso che riguarda Jannik Sinner, quello che ha coinvolto Iga Swiatek: il numero 1 del tennis maschile e la numero 2 del circuito femminile (ma anch’ella era al vertice al momento del controllo) risultati positivi a dei test antidoping. Cosa ne pensano i tennisti? E i tifosi? Un’analisi molto lucida l’ha “regalata” Taylor Fritz sui social. Il tennista statunitense si è sfogato sul suo account X, rendendosi protagonista di una serie di schiette riflessioni.

Swiatek sospesa, la presa di posizione di Fritz

Fritz, subito dopo la comunicazione dell’Itia sul caso Swiatek, ha condiviso una lunga e accurata analisi. “Ciò che mi fa IMPAZZIRE in queste situazioni (mi riferisco all’andare su X) non sono i casi in sé. È difficile sapere esattamente cosa sia successo e tutti i dettagli in questi casi specifici, quindi fare delle speculazioni non è proprio la cosa che preferisco fare. Va bene avere le proprie opinioni oneste, ma ciò che non riesco a comprendere e ciò che è così sconvolgente da vedere come giocatore, è il pregiudizio FOLLE del pubblico del tennis che sostiene qualsiasi storia spinga l’agenda dove vogliono sia spinta”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi nel tennis e i pregiudizi denunciati da Taylor

Il tennista statunitense, finalista agli ultimi US Open e alle ATP Finals (in entrambi i casi si è arreso a Sinner) chiarisce meglio il concetto: “Se è un rivale del giocatore che supporti a risultare positivo, allora sei dalla parte del ‘chiamiamolo dopato/imbroglione/disonoriamolo il più possibile’ e se invece è il tuo giocatore preferito a essere coinvolto, allora è ‘innocente, senza fare domande’. Come fai a non essere in grado di rimuovere il tuo pregiudizio personale e di formarti un’opinione istruita e onesta?”.

Tennis, per Fritz gli innocenti sono trattati da imbroglioni

La riflessione di Fritz si chiude con una considerazione dal retrogusto amaro: “Anche se come giocatore puoi provare la tua innocenza (non sto dicendo che qualcuno lo sia o non lo sia), le persone che supportano giocatori rivali e hanno pregiudizi nei tuoi confronti continueranno sempre a sostenere ciecamente che sei un imbroglione, e questo fatto mi rattrista davvero per tutti i veri giocatori innocenti che devono passare attraverso tutto questo”.

Il botta e risposta con l’utente e la fine dello “sfogo” di Fritz

Un utente risponde – “Taylor, anche se tendo a concordare con la visione sulle fanbase, penso sia sbagliato dipingerci tutti con un tratto così ampio. Molte persone hanno fatto del lavoro e delle ricerche per poter denunciare l’ipocrisia che esiste in questi casi” – e Fritz replica a sua volta: “Se hai fatto le tue ricerche e ti sei fatto un’opinione imparziale, allora questo Tweet non ha assolutamente nulla a che fare con te”. Poi, in un altro Tweet: “Sfogo finito, ho dovuto essere sincero come sempre“.