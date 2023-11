Jannik Sinner a San Siro per Milan-Borussia Dortmund: rumors sulla presenza in tribuna dell'amico-rivale Matteo Berrettini

Il campione azzurro è volato da Malaga a Milano per tifare la sua squadra del cuore, dopo l'epica vittoria della Coppa Davis per la seconda volta nella storia azzurra

Ultimo aggiornamento 28-11-2023 16:25

Il Milan schiera Jannik Sinner per uscire da quella che nessuno osa chiamare per nome, forse solo per pudore rispetto a un recente passato che si è colorato di rossonero e di una leadership che, oggi, pare collocata in un passato remoto.

Che rientri o meno il motivatore Ibra, che Pioli trovi o meno la quadra di questa squadra che soffre troppo per infortuni e occasioni mancate, a San Siro deve mostrare quella grinta e quella determinazione che l’ha trascinata solo pochi mesi fa a un passo dal sogno. Almeno in Champions.

Jannik Sinner a San Siro per Milan-Borussia Dortmund

Secondo le ultime news, Sinner sarebbe in procinto di occupare un posto d’onore in tribuna vip allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per assistere alla sfida che vedrà contrapposta al suo Milan (è un tifoso che non ha mai nascosto le sue simpatie calcistiche, come Novak Djokovic) il Borussia Dortmund nella 5° giornata del Gruppo F di Champions League. Fin qui nulla di nuovo.

Il trascinatore dell’Italtennis sarà ospite del club che si è congratulato subito con l’azzurro, dopo la vittoria della Coppa Davis manifestando quell’affetto e quella stima che lo stesso Sinner espresse tempo addietro, visitando Pioli e i giocatori a Milanello quando ebbe occasione di farlo di persona.

Fonte: Getty Images

Jannik Sinner con Paolo Maldini, allora al Milan, durante la visita a Milanello nel 2021

Berrettini e Melissa Satta

Da autentico tifoso, dunque, sarà anche presente allo stadio per tifare Milan e seguire un match divenuto centrale a questo punto della stagione. Meno nota, invece, è la presenza accanto a Jannik di Matteo Berrettini che, stando a quel che riferiscono Pianeta Milan e la Gazzetta dello Sport, sarà presente con la sua compagna, la conduttrice Melissa Satta, a sua volta ex calciatrice e tifosa del Milan che segue con estrema attenzione.

Altri ospiti vip non mancheranno, ma intanto per Pioli si annuncia una prova di grande impatto per la sua posizione all’interno della struttura del club e dell’assetto che assumerà rispetto al rientro annunciato di Ibra. In conferenza stampa aveva anticipato l’ingresso di Sinner a San Siro, in qualità di tifoso d’eccezione tra le righe.

Fonte: ANSA

Melissa Satta e Matteo Berrettini sul red carpet di una cena benefica

Pioli e la grinta di Sinner

Pioli ne ha parlato in sala stampa prima della partita, sottolineando l’importanza della conquista di questa seconda Coppa Davis della storia azzurra. “Giocare con la grinta di Sinner? Non solo. Anche il talento, la mentalità, la qualità, la capacità di stare sul pezzo e la volontà di vincere ogni singola palla che ha lui. Se sarà allo stadio, saremo felici. Tantissimi complimenti a lui e a Volandri”.

In volo ieri da Malaga a Milano, stasera Sinner ci sarà per sostenere in presenza e tra i tifosi rossoneri il Milan in una partita decisiva per il passaggio agli ottavi di questa edizione.

VIRGILIO SPORT