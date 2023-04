Michael Schumacher, Jean Todt interviene per tutelare Corinna: "L'incidente ha avuto conseguenze"

L'ex presidente della FIA torna sulla salute di Michael Schumacher a quasi 10 anni dall'incidente di Meribel, che lo ha costretto a vivere nella massima discrezione

Ancora una volta è Jean Todt, ex presidente della FIA e figura di riferimento della Ferrari più vincente di sempre, a rompere il silenzio sulle condizioni di Michael Schumacher dopo le dichiarazioni di Eddie Jordan che hanno turbato e scosso il pubblico di estimatori del pilota sette volte campione del mondo.

Todt difende Michael Schumacher

Todt, nell’intervista concessa al Corriere della Sera che ha ancora forte eco in Gran Bretagna, ha palesato quanto sia stata drammatica la sequenza di importanti strascichi che l’incidente di Meribel abbia avuto su Michael Schumacher, ma senza entrare in dettagli, particolari di mera sofferenza nel rispetto della privacy alla quale si è appellata la famiglia del campione e che ha perseguito con costanza anche quando sembrava che purtroppo fosse inevitabile una fuga di notizie sul suo stato attuale.

L’amico e confidente, il quale saltuariamente ha ancora modo di trascorrere del tempo con Michael nel suo ritiro svizzero, si è appellato alla necessità di tutelare Corinna e i suoi figli rispettando la loro scelta.

Una scelta che continua ad essere difesa, protetta dalla compagna del campione, la quale quando rischiò di veder pubblicate delle foto di Schumacher dopo l’incidente riuscì a fermare l’operazione che avrebbe reso pubblica l’immagine attuale dell’ex ferrarista a quasi 10 anni da quell’impatto devastante che lo mandò in coma farmacologico e lo costrinse a delicati interventi.

L’impatto devastante dell’incidente

Solo quando le sue condizioni lo consentirono, rammenteranno i più attenti alle vicende di Schumacher, fu trasferito nella sua residenza sul lago di Ginevra, nel settembre 2014 dove un team del personale medico supporta ancora oggi con l’aiuto di infermieri specializzati, sia Michael sia la sua famiglia.

Todt, che vede il sette volte campione di F1 una volta al mese , ha chiesto attraverso questa intervista che ha abbracciato molti aspetti della sua vita odierna che venga rispettata la volontà della famiglia e di Michael e di tutelare la privacy di Corinna.

L’intervento dell’ex presidente FIA

“Lasciamolo in pace”, ha detto Todt al Corriere della Sera. “Lasciamolo tranquillo, rispettiamo la volontà di privacy di Corinna e dei figli, sappiamo che quell’incidente ha avuto delle conseguenze. Chi dice che sa qualcosa, non sa niente. Vado sempre a trovarlo. Lui e la sua famiglia sono la mia famiglia”.

Il riferimento, neanche troppo velato è a quanto emerso di recente per via delle affermazioni di Eddie Jordan il quale ha affermato che la moglie di Schumacher, Corinna, ha vissuto “come una prigioniera” per mantenere segrete le sue condizioni.

Jordan ha rivelato di recente i suoi piani per visitare Schumacher, ma che questo progetto era stato frenato dal veto dalla famiglia.

Corinna ha evitato di parlare pubblicamente di suo marito, ma ha fatto luce sulle sue lotte in un documentario sulla sua vita andato in onda nel 2022.

“Michael è qui. Diverso, ma lui è qui, e questo ci dà forza, trovo”, ha detto Corinna. “Siamo insieme. Viviamo insieme a casa. Facciamo terapia. Facciamo tutto il possibile per migliorare Michael e per assicurarci che stia bene. E per fargli semplicemente sentire la nostra famiglia, il nostro legame. ‘Michael ci ha sempre protetti, e ora stiamo proteggendo Michael’, quanto ha ribadito sempre sua moglie Corinna Bertsch e condiviso dai suoi due figli, Mick e Gian Maria i quali hanno preso la loro strada e raramente si aprono attraverso i media su quel che riguarda la vita insieme al padre, successivamente a Meribel.

Una vicenda assai riservata, quasi nascosta che i tabloid inglesi hanno messo di nuovo sotto i riflettori anche oggi per via dell’inevitabile attenzione che si riserva a Michael Schumacher e al suo stato di salute.

Un legame indissolubile

Corinna Betsch è sempre stata al fianco di Michael Schumacher nel corso della sua carriera di pilota, curando i suoi interessi e seguendone le attività tant’è che anche in questa condizione di indubbia necessità dettata dalla continua assistenza medica ed infermieristica richiesta dalla situazione che interessa il marito, dopo la tragedia, è stata ed è il riferimento assoluto.

“Il mio angelo” lo aveva definita il pilota, sottolineando il rapporto di fiducia e confidenza che trascendeva la dimensione familiare per toccare gli aspetti organizzativi e professionali.

Schumacher e il rapporto con Jean Todt

Com’è noto sono in pochissimi ad avere il privilegio di poter fare visita a Schumacher, per tutelarne l’immagine pubblica minacciata in passato anche da un tentativo di estorsione diffusione non autorizzato di immagini che lo ritraggono oggi, com’è a quasi dieci anni dal terribile incidente che lo ne ha compromesso le sue attività e relazioni sociali.

Jordan che pure aveva chiesto più volte di poter vedere Michael, ha sempre ricevuto con delicatezza l’invito di Corinna a mantenere il loro rapporto solo amichevole, senza aggiungere visite.

Oltre alla famiglia, uno dei pochi ad avere informazioni e trascorrere del tempo con l’ex campione è Jean Todt che all’epoca della Ferrari aveva legato con lui creando un rapporto irripetibile. Nelle poche interviste rilasciate nel corso degli anni, Todt non ha mai affidato alle dichiarazioni descrizioni meticolose o morbose, nel rispetto della moglie e dei figli, Mick e Gina Maria. Ed è stato così anche stavolta.

