10-01-2023 18:46

È un Antonio Cassano volendo ancora più inviperito del solito quello che si è scagliato contro l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri dopo le dichiarazioni del tecnico livornese al termine del match vinto all’ultimo respiro contro l’Udinese. FantAntonio ci va giù pesante e scatena la reazione dei social.

La risalita in campionato della Juve

Dopo un avvio di stagione da dimenticare, reso ancora più difficile dalla prematura e senza alibi eliminazione dalla Champions League, negli ultimi due mesi di campionato (sosta esclusa) la Juventus di Allegri si è rimessa decisamente in carreggiata, con otto vittorie consecutive, bagnate da altrettante reti inviolate, che le hanno permesso di agganciare il Milan al secondo posto in classifica, a sette lunghezze dal Napoli capolista, prossimo avversario nel big match che venerdì 13 infiammerà il Maradona a partire dalle 20.45.

Juve, c’è ancora molto da migliorare

C’è da dire che, eccezion fatta per la gara con l’Empoli e quella con la Lazio, ai bianconeri sembra mancare ancora una vera e propria identità di gioco. O, meglio, la solidità difensiva non può non essere esaltata, ma in fase realizzativa, vuoi anche per la latitanza di un certo Vlahovic e le assenza prolungate di giocatori del calibro di Chiesa e Di Maria, senza contare Pogba, c’è ancora molto da migliorare. Al pari dei clean sheet di Szczesny, infatti, sono ben cinque su otto le gare vinte con una sola rete messa a segno. Nelle ultime due, in particolare, contro Cremonese e Udinese, ci hanno pensato Milik e Danilo (ottimamente assistito da Chiesa) a togliere le castagne dal fuoco.

Cassano contro Allegri: mi fa schifo

Proprio al termine della gara vinta contro i friulani, Allegri ha probabilmente voluto alleggerire la tensione in vista dello scontro diretto contro il Napoli dichiarando che l’obiettivo stagionale della Juventus è, e resta, il quarto posto. Una frase che ha fatto letteralmente imbufalire Antonio Cassano, che, nel consueto appuntamento con la Bobo Tv sul canale Twitch di Bobo Vieri, non ha lesinato accuse e parole pesanti nei confronti del tecnico bianconero:

Prima grandissimissima bugia, quando Allegri dice: “un passo per volta e dobbiamo arrivare all’obiettivo minimo che è il quarto posto”. Bugia che mi fa schifo ascoltare, perché lui stesso, come ha detto lo scorso campionato, e ripetuto quest’anno: “noi dobbiamo tentare di vincere lo scudetto”. Ma, oltre che lo ha detto lui, la realtà dice che la Juve, con l’Inter, sono le due squadre più forti in assoluto di questo campionato. Bugia che a me fa schifo, perché a me la gente bugiarda, se mi prende per il cu*o, io dico che mi fai schifo, riferito a lui (Allegri, ndr), che dice ca**te.

Cassano commenta le prestazioni della Juve

Poi, FantAntonio prosegue:

Siccome gli 11 milioni di tifosi juventini non sono stupidi, lui deve iniziare a capire questo. Bugie su bugie… Adesso, però, gli funziona, perché vince delle partite. […] Contro l’Udinese, al 44′ il possesso palla era 61 a 39% per i friulani e questa cosa mi fa girare i c*******. Poi, sento dire che la Juve è tornata, ma è tornata a fare cosa? A fare schifo! Può anche vincere il campionato, me ne sbatto. Esclusa la gara con la Lazio, che per me quella non è la Lazio, ha fatto schifo. Con la Cremonese […] meritava di perdere. […] Con l’Udinese, Paredes, che Allegri non vede neanche in cartolina, mette una palla su uno che, l’anno scorso, quando è tornato, non lo faceva giocare… perché anche Chiesa non è che gli va a genio. Paredes-Chiesa-Danilo gol.

L’affondo di Cassano ad Allegri

Infine, l’affondo sulla mancanza di idee di Allegri:

Basterà? Non può mai bastare, tantomeno in Europa. Se tu hai un’idea di allenatore, che può essere Tuchel, Gallardo, Klopp, o Guardiola, o Nagelsmann, io posso anche andare fuori al primo turno, però nel mio cuore dico: “ho sempre una speranza che la Juve possa arrivare”. Con Allegri, prima di iniziare, già è fallito in Europa. In Italia, con questa squadra qua, prima di partire hai già fallito. Perché, se arrivi secondo, anche a un calcio d’angolo di distanza e perdi all’ultimo, hai sempre fallito.

Tifosi Juve furiosi con Cassano

Sui social, l’attacco diretto di Cassano ad Allegri sembra compattare i tifosi della Vecchia Signora attorno al proprio allenatore. Qualcuno scrive: “Hanno paura. Si vede benissimo. Sanno che stiamo arrivando“, e poi: “Sentire parlare Cassano è deprimente”. “Che sfumazzata, menomale che se ne sbatteva”, sottolinea un altro tifoso. “Che bello vederli impazzire”, “Prima quando perdeva, aveva l’obbligo di vincere, ora anche se vince se ne sbatte. Ottimo, quanta frustrazione ed ipocrisia“. Un tifoso domanda, infine: “Solo io godo come un riccio quando vedo e sento ste cose??? È diventata palesemente una cosa personale, quindi le loro parole, hanno valore zero!!!!”.