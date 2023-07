Juve-Donnarumma, la "pazza idea" torna di moda e il web si scatena

Sondaggio esplorativo della Juve per Donnarumma: il Tweet di mercato di Alfredo Pedullà scatena il popolo del web. Fanno bene i bianconeri a puntare su Gigio al posto di Szczesny?

31-07-2023 22:09

“Certi amori (di mercato) non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Parafrasando Antonello Venditti, torna di moda una vecchia, intramontabile idea di mercato: Gigio Donnarumma alla Juventus. Il portiere della nazionale è in cerca di rilancio dopo le ultime delusioni e non è al centro del progetto di Luis Enrique: la Juve, invece, cerca un estremo difensore più giovane e affidabile di Szczesny, che ha contratto in scadenza nel 2025. Gli interessi delle due parti potrebbero incrociarsi. E il web ribolle.

Juventus su Donnarumma: il Tweet di Alfredo Pedullà

A rilanciare con prepotenza la suggestione di mercato è stato un Tweet di uno dei “super esperti” del settore, il giornalista Alfredo Pedullà. Con tutte le cautele del caso, un vero e proprio annuncio: “Juve, pazza idea Donnarumma. Per ora un sondaggio esplorativo, per capire e senza correre, ma con eventuali sviluppi da seguire”. Un’idea, solo un’idea. Per ora. Ma suscettibile di sviluppi. Donnarumma, in effetti, è nei radar bianconeri da diverse stagioni. E questa potrebbe essere la volta buona, dal momento che Gigio non è in cima alle preferenze del nuovo tecnico del PSG ed è finito pure nel mirino di tifosi (e delinquenti) parigini.

Il caso Szczesny e perché la Juve pensa a Donnarumma

La Juventus, invece, ragiona da tempo sul futuro tra i pali. Szczesny, che è nel mirino del Bayern Monaco come possibile alternativa a Neuer in caso di cessione di Sommer all’Inter, è finito in diverse occasioni in rotta di collisione con Allegri. Perin è un “dodici” sicuro e affidabile, Pinsoglio un perfetto “terzo”. Donnarumma in bianconero potrebbe rilanciarsi e rilanciare un reparto difensivo a caccia di nuove certezze. La formula? Il prestito, magari. I rapporti col PSG sono buoni, tenuti vivi fino a qualche tempo fa per il possibile affare Vlahovic. Adesso, però, nelle vesti dell’acquirente ci sarebbe la Juve.

Mercato, Gigio alla Juve scatena il popolo dei social

Ma i tifosi, che ne pensano del possibile approdo di Donnarumma alla Juve? “Sono anni che aspetto questo Tweet e incrocio le dita”, scrive speranzoso Andrea in risposta a Pedullà. “È sicuramente arrivata un’offerta per Szczesny“, la certezza di un altro fan bianconero. “A noi tutto serve tranne che il portiere. Non capisco perché questa notizia”, scrive scettico un tifoso con l’immagine di Del Piero. “Nettamente superiore Szczesny. Io spero altrettanto che arrivi. Ne uscireste indeboliti e con un carrozzone (circo) dietro”, è invece l’auspicio di un tifoso del Milan.