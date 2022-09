28-09-2022 12:41

Le difficoltà incontrate in campo in questa stagione non cambiano i piani della Juventus, decisa a rinnovare il proprio parco giocatori nelle prossime sessioni di calciomercato con elementi di qualità, ma anche giovani, il cui ingaggio non incida in maniera troppo pesante sul bilancio.

Bremer è il giocatore sul quale la Juve ha scelto di rifondare il pacchetto difensivo, ma il brasiliano ex Toro ha bisogno di un compagno di reparto adeguato: ecco perché, secondo la firma del Giornale Nicolò Schira, la dirigenza bianconera avrebbe puntato un giovane talento emerso in Bundesliga.

Juventus su Ndicka

“Non c’è accordo tra l’Eintracht di Francoforte ed Evan Ndicka – scrive il giornalista su Twitter. Il contratto del centrale difensivo termina a giugno 2023 ma il giocatore potrebbe lasciare la squadra a gennaio. Juventus, Roma e due club inglesi sono interessati a lui”.

Juventus, Ndicka può essere un affare

Il nome nel mirino della Juventus, dunque, è quello di Ndicka, 23enne difensore franco-camerunese cresciuto nell’Auxerre e passato nel 2018 all’Eintracht, squadra con cui ha vinto la scorsa Europa League. Dotato di grande forza fisica, velocità e di buona tecnica in fase di impostazione, Ndicka è stato accostato al Milan durante lo scorso calciomercato estivo, almeno fino a quando Paolo Maldini non ha deciso di investire gran parte del proprio budget per prendere Charles De Ketelaere dal Bruges.

Oggi il cartellino di Ndicka vale più di 30 milioni di euro, ma col contratto in scadenza la Juventus potrebbe riuscire a strappare un accordo favorevole all’Eintracht: il problema principale, oggi, è rappresentato dalla concorrenza della Roma e dei club di Premier.

Juve, i tifosi sperano in Ndicka

Mentre la dirigenza bianconera studia la sua strategia, i tifosi della Juventus sperano che l’affare Ndicka vada in porto. “Ndicka sarebbe un ottimo acquisto, ma temo che il Tottenham di Paratici sia in vantaggio”, commenta amaro Sito. “Se vogliamo tornare grandi uno come Ndicka va preso assolutamente”, aggiunge Giosuè.

Dani, invece, è pessimista: “Se i club inglesi sono di bassa classifica, abbiamo qualche speranza. Altrimenti no”. Fabio invita la società ad agire, aggiungendo anche un altro nome: “Juventus muovetevi, Ndicka e Grimaldo (terzino del Benfica, ndr) sono in scadenza: forza!”. E anche Mario spera in una mossa della Juve: “Ndicka in scadenza non deve sfuggirci, con Bremer formerebbe una grande coppia”.