Juve, i dubbi dei tifosi: Ci conviene a 100 milioni?

Che ora sia tutto in alto mare è ovvio: non conoscendo il proprio futuro prossimo, ovvero se parteciperà o meno alla Champions League, è impossibile per la Juve programmare in maniera certosina anche la prossima stagione. A partire dall’allenatore, che però difficilmente sarà Pirlo, fino al mercato ma che i bianconeri stiano corteggiando Donnarumma da tempo è cosa certa. Un affare a parametro zero, si direbbe ma Fabio Ravezzani fa due conti e arriva alla conclusione che il portiere del Milan costerebbe comunque troppo.

Ravezzani boccia l’idea Donnarumma per la Juve

Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter: “Credo l’operazione Donnarumma non convenga molto alla Juve. Posto che venda Szczesny a 20 mln, ne dovrà dare altrettanti a Raiola come intermediazione. In più 10 netti al portiere per 4 anni. Costo totale quasi 100 milioni di euro lordi. E Gigio per me non vale quelle cifra”.

I tifosi si schierano sull’operazione Donnarumma

Fioccano i commenti dei tifosi: “Certo una domanda si pone: il portiere è il problema principale della Juve oggi? Sicuramente no” o anche: “Donnarumma (e la Juventus) sta aspettando di capire chi saranno le prime 4. Facile che se Juventus non arriva fra le prime 4 salta il suo passaggio, con tanto di dichiarazioni d’amore per il suo Milan…” oppure: “Nessun portiere vale quelle cifre. Se la squadra è forte basta(e avanza) un portiere discreto. Il Real ha vinto 3 CL consecutive con un costaricense, il Barcellona ha sempre avuto buoni portieri, ma mai fenomeni. Idem il Milan”.

Anche le altre tifoserie sono perplesse, a partire ovviamente da quella rossonera anche se in questo momento non ama più tanto il portierone stabiese: “L’unica cosa di questa storia assurda è perderlo a zero per il Milan….non è accettabile…almeno 40 milioni si potevano e dovevano prendere anche in ottica plusvalenza“.

C’è chi scrive: “La Juve da interista avrebbe più bisogno di centrocampisti forti il portiere come Szczesny già va bene”.

E infine: “Se Szczesny (che ha ancora 4-5 anni ad alti livelli), pur dopo una stagione non ottima, non vale 25-30M e poi si cercano 40M per Scamacca e Tonali c’è qualcosa che non va nel sistema.. Inoltre, dovesse essere inserito in qualche scambio la valutazione sarebbe anche superiore”.

SPORTEVAI | 28-04-2021 09:49