Dopo il terremoto in casa Juventus delle ultime settimane, con la dimissione del CDA e fine dell’era di Andrea Agnelli, i tifosi stanno seguendo con ansia le notizie che provengono non solo dalla giustizia ordinaria, ma anche della rivoluzione interna che sta subendo l’asset sportivo della società bianconera.

Juve, i tifosi rivogliono Antonio Conte

Intanto Antonio Conte è stato avvistato a Torino in una nota trattoria che ospita spesso juventini e granata. E’ bastata la sua presenza in città per riaccendere la voglia dei tifosi bianconeri di rivederlo seduto sulla panchina della Juventus. Al momento, però, si tratta di una suggestione ma che non andrebbe scartata a priori, anche e soprattutto nel caso di rottura con Allegri, che è legato con un contratto sino al 2025 a 9 milioni a stagione. Se Conte non dovesse rinnovare con il Tottenham, allora la suggestione potrebbe trasformarsi in un fatto concreto.

Juve, Giuntoli candidato al ruolo di Ds

Non solo Antonio Conte. Se quella del tecnico salentino, come detto, attualmente si tratta di una suggestione, non si può dire lo stesso per il candidato alla posizione di Direttore sportivo. Federico Cherubini, seppure non indagato nei fatti contestati dalla procura, potrebbe essere comunque sollevato dall’incarico dalla nuova amministrazione ed il suo posto sarebbe occupato da Cristiano Giuntoli, attuale DS del Napoli di De Laurentiis, che aveva già avuto qualche contatto con la società bianconera per un eventuale dopo-Paratici, concluso però con un nulla di fatto.

Juve, chi rimane e chi va

Venendo ora ai componenti, il nuovo anno porterà diverse rivoluzioni anche nella rosa. Saluteranno sicuramente Cuadrado ed Alex Sandro in scadenza di contratto, ritenuti non più indispensabili per il gioco allegriano, potrebbe unirsi ai due sudamericani anche Rabiot. Il francese, mediante la madre-agente Veronique, continua a chiedere un rinnovo a 10 milioni di euro, cifra ritenuta inaccettabile dalla società bianconera: il transalpino, quindi, potrebbe finire in Premier League. Chi rimane sicuramente saranno Pogba e Chiesa, chiamati a risalire la china non solo per la seconda parte di stagione, ma anche per risollevare il nome Juve in ambito sportivo dopo le vicende delle ultime settimane.