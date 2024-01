Juve, il rosso di Milik è colpa di Allegri: la frase di Trevisani a Pressing e la lite con Zazzaroni e Sabatini

Massimiliano Allegri ancora nel mirino della critica con il giornalista Riccardo Trevisani che lo mette nel mirino per la scelta di schierare Milik: la risposta furente di Sabatini e Zazzaroni

29-01-2024 19:35

La Juventus incappa nel primo passo falso da molto tempo a questa parte. La formazione bianconera si è dovuta accontentare solo del pari contro l’Empoli anche (e forse soprattutto) a causa del rosso ad Arek Milik che ha lasciato la sua squadra in 10 uomini dopo solo 14 minuti di gioco nella sfida con la formazione toscana.

L’attacco di Trevisani ad Allegri

Massimiliano Allegri è un allenatore che divide e tra quelli a cui non sembra andare giù particolarmente c’è Riccardo Trevisani. Il giornalista è sempre stato molto critico nei confronti del tecnico toscano della Juventus e anche nell’ultima puntata di Pressing ha lanciato delle frecciate molto evidenti.

Durante l’intervento di Sandro Sabatini, Trevisani ha cominciato a punzecchiare: “Ho visto come stava bene Milik, stava proprio un amore, lucido soprattutto”. In quel momento arriva la reazione di Sabatini e soprattutto quella di Ivan Zazzaroni. “Mi chiedo perché John Elkann non chiami te, visto che ne capisci così tanto. Tu non parli di calcio, tu parti prevenuto”. Prima di lasciarsi scappare anche un’imprecazione.

Zazzaroni e Sabatini come Perry Mason

Tra le frasi della discussione avvenuta a Pressing è stata quando Trevisani ha accusato sia Sabatini che Zazzaroni di vestire i panni di “Perry Mason” di Allegri. In effetti da tempo i due giornalisti sono diventati tra i più appassionati avvocati difensori per il tecnico toscano, soprattutto il direttore del Corriere dello Sport che non ha mai fatto mistero di amare il modo di giocare di Allegri, oltre che la sua comunicazione.

Allegri e Perry Mason: i social vanno a nozze

La discussione che riguarda Massimiliano Allegri finisce ovviamente anche sui social. Il tecnico toscano con il suo “cortomuso”, il paragone “guardie e ladri” e tante altre trovate è da sempre uno di quelli che fa discutere. Anche i tifosi della Juve spesso sono stati molto critici nei suoi confronti tranne fare quadrato intorno a lui proprio in questa stagione dopo le difficoltà vissute per vicende extracampo nello scorso campionato.

Ma come gli allenatori, anche i giornalisti, quelli più riconoscibili, hanno la loro fetta di ammiratori e di hater. Trevisani è tra quelli che fa discutere maggiormente sia per le sue opinioni su Allegri, sia in passato per quelle su José Mourinho. Anche Ivan Zazzaroni è un giornalista molto diretto e schietto e negli ultimi mesi è entrato più volte in rotta di collisione con il mondo Inter.