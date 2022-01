Juve, l'altra faccia dell'affare Vlahovic: i tifosi temono due addii

26-01-2022 09:42

L’ufficialità dell’ingaggio di Dusan Vlahovic è sempre più vicina. Una volta limati gli ultimi dettagli con l’entourage, l’attaccante serbo si trasferirà da Firenze a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto. Un colpo a sensazione, un pezzo da novanta che si trasferisce a campionato in corso alla corte di Allegri per dare l’assalto alla Champions, intesa come rimonta in campionato e come percorso nelle gare a eliminazione diretta della competizione. Ma c’è il rovescio della medaglia.

Juve, chi parte per far posto a Vlahovic

Un investimento così oneroso – si parla di 60-70 milioni di euro più bonus vari, oltre alle commissioni chieste dagli agenti e all’ingaggio del calciatore – in una situazione così delicata per i conti della società bianconera, che ha perdite in bilancio per 130 milioni, presuppone qualche sacrificio.

Qualcuno dei big dovrà andar via e se non fa troppo male ai tifosi la prospettiva di non riscattare Morata a fine stagione – la Juve non verserà 35 milioni nelle casse dell’Atletico per il riscatto – sono altissime le probabilità che possa andar via un beniamino della curva: Dybala o De Ligt.

Il piano della Juventus per il futuro

Soprattutto l’addio della Joya sembra praticamente scontato, con l‘Inter pronta a chiudere subito con l’argentino. Il ragionamento della società bianconera è semplice: i soldi risparmiati con il mancato rinnovo di Dybala saranno utilizzati per pagare il maxi ingaggio assicurato a Vlahovic.

Ma c’è chi teme che nel valzer di arrivi e partenze possa salutare pure De Ligt. Il feeling con Allegri non è mai sbocciato e il difensore olandese ha mercato, acquirenti ed estimatori tra le big d’Europa, Barcellona in primis.

Cessioni Juve, le paure dei tifosi

Se in tanti sognano il tridente del futuro – Chiesa-Vlahovic-Dybala – sui social serpeggiano pure diversi timori. Forzajuve78 domanda: “Se vanno via Morata e Dybala…con chi gioca Vlahovic? Da solo? Con Kean? O solo con Chiesa?”. Anche SperioX è perplesso: “Si vabbé prendiamo Vlahovic e togliamo Dybala, così torniamo punto e a capo”. Maxim ammette: “Anch’io sono rassegnato all’addio della Joya ma a quel punto dovrebbe arrivare un rinforzo di qualità”. E Bianca avvisa: “Toglietemi tutto, ma non De Ligt“.

