Juve, l’entusiasmo alle stelle: un tweet regala il sogno mercato

27-01-2022 18:22

E’ bastato un tweet di risposta per scatenare il sogno di mercato. Poco conta se i vecchi adagi del calcio parlavano di un mercato invernale in sordina, la Juventus ha già dimostrato che certe regole ormai non valgono più. Il tweet in questione è quello di Paul Pogba a cui è seguita la risposta di un ex bianconero come Claudio Marchisio: è il gioco è fatto.

Juve: si torna a parlare di Pogba

Sin da quando ha lasciato il bianconero Paul Pogba è sempre stato al centro di trattative di mercato della Juventus. Il calciatore francese in bianconero ha espresso il miglior calcio della sua carriera. Nella sua avventura inglese con la maglia del Manchester United non sempre è riuscito ad esprimersi ad altissimi livelli anche per colpa di un team che sembra in ricostruzione, ma senza una data di scadenza, da diversi anni ormai.

Nelle ultime ore diversi addetti ai lavori hanno avvertito di possibili movimenti sull’asse Manchester-Torino. Anche il giornalista Romeo Agresti ha parlato di un possibile tentativo della Juventus di ritrovare il calciatore francese, anche se si tratterebbe di un colpo in programma la prossima estate e non nel corso di questa finestra di mercato.

Il ritorno di Pogba e l’entusiasmo dei tifosi

Il colpo Vlahovic ha però rimesso tutto in discussione anche nelle speranze dei tifosi. Gli stessi fan bianconeri non si aspettavano dalla società un investimento così importante nel corso del mercato di gennaio. Ma quando l’arrivo dell’attaccante serbo si è concretizzato i tifosi hanno cominciato a sperare anche in altre possibilità, come appunto quella del francese. “Per me non rinnoviamo Dybala e proviamo a riportare Pogba a 0 a Torino. Tatticamente risolviamo due problemi e credo che anche i numeri a bilancio potrebbero essere gli stessi”.

In molti ritengono che dietro queste mosse di mercato ci sia la voglia di Andrea Agnelli di ricostruire in pochissimo tempo una Juve più che competitiva: “Il padrone di casa stanco di vedere per anni gli stessi mobili ha deciso di cambiarli. Ha iniziato con la cucina Vlahovic, poi cambierà il salotto, Pogba e Nandez, ed infine passera nelle altre stanze con Dr Vrij”.

