Juve, la profezia di Mihajlovic spaventa i tifosi

Domenica sera sarà l’ora della verità per la Juventus. Si decide la qualificazione in Champions ed è volata a tre con Milan e Napoli. I tifosi sono in preallarme. C’è chi è pronto a “gufare” il Milan contro l’Atalanta, per un sorpasso in extremis ai danni dei rossoneri. Qualcuno spera invece in un favore del Verona di Juric, impegnato al Maradona contro i partenopei di Gattuso. Nel frattempo, però, c’è da sbrigare la pratica Bologna. E le capacità “divinatorie” di Sinisa Mihajlovic fanno preoccupare i sostenitori bianconeri.

Bologna-Juve, Mihajlovic indovina gli arbitri

Così aveva parlato il tecnico del Bologna lunedì sera: “Sono sicuro che contro la Juve ci manderanno un arbitro come si deve, questo è sicuro. Ultimamente abbiamo avuto un po’ di esordienti e hanno fatto danni. Di sicuro metteranno un arbitro giusto, tra Valeri o Giacomelli. Di questo sono sicuro, ci posso scommettere”. E in effetti: chi è stato designato come arbitro? Valeri. E chi invece lo assisterà dalla sala Var? Giacomelli. Nel corso del suo intervento Mihajlovic aveva aggiunto: “Contro la Juventus sulla carta non c’è partita, in ogni caso ce la giocheremo. Ma non c’era partita neanche in Milan-Cagliari, poi è finita 0-0. È proprio questo il bello del calcio”.

Tifosi Juve: attenti al profeta Sinisa

Sarà, ma la previsione azzeccata in tutto e per tutto dall’allenatore serbo sugli arbitri dell’incontro qualche preoccupazione tra gli juventini l’ha determinata. “Mihajlovic chiama gli arbitri per la partita contro la Juventus. E la Figc non dice nulla. Episodio gravissimo che getta un’ombra inquietante sul finale di campionato”, tuona un tifoso. “O Sinisa è un mago o il calcio italiano è corrotto”, è un altro commento su Twitter. Ma qualche altro minimizza: “Penso che Mihajlovic è una vecchia volpe del calcio italiano e sa bene i polli che girano dentro…non a caso ha fatto quelle dichiarazioni e non a caso ha indovinato entrambi gli arbitri”. E un altro chiosa: “Ma dai era abbastanza scontato che arrivasse un arbitro importante per questo tipo di partita. Preoccupiamoci solo del campo, i veri scandali potrebbero avvenire altrove”.