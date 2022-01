Juve, le prime parole di Federico Chiesa dopo l'operazione

24-01-2022 12:46

Mentre la sua Juventus, ha pareggiato per 0 a 0 contro il Milan, Federico Chiesa è in fase di ripresa. Il percorso è lungo ed è appena iniziato, di certo e si è visto anche nel match contro i rossoneri, a Massimiliano Allegri e ai bianconeri mancherà molto il giocatore la cui stagione è terminata causa infortunio rimediato contro la Roma (crociato anteriore del ginocchio sinistro).

Juve, Federico Chiesa: le prime parole dopo l’Operazione

Intanto, dal letto d’ospedale sono arrivate le prime parole del figlio di Enrico. Con un post Instagram ha scritto: “Operazione fatta, ora si riparte!” con tanto di pollice in su. Un buon segnale e un messaggio ai tifosi bianconeri. Chiesa vuole tornare presto in campo per aiutare i suoi. Peccato che comunque la stagione per lui sia finita.

Juve, l’operazione di Federico Chiesa e i tempi di recupero

Prima della fine dell’estate, ovvero agosto sarà difficile rivedere in campo Federico Chiesa. Una pessima notizia per i colori bianconeri (“I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi”, recitava il comunicato rilasciato ieri dalla società) visto la complessa stagione. Durante la sua assenza dovrebbero trovare più spazio i compagni Bernardeschi, Kulusevski e Cuadrado.

Juve, l’assenza di Federico Chiesa costringe a intervenire sul mercato

La Juve è in attesa di sbloccare la vicenda Vlahovic, cercando di portare il serbo a Torino già a gennaio: intanto, però, si lavora anche su altri colpi. Per sostituire il classe 1997, si pensa a un giocatore come Martial in uscita dal Manchester United. Per caratteristiche tecniche sarebbe perfetto ma il suo ingente stipendio frena la dirigenza bianconera che per il momento sta temporeggiando. L’ipotesi al vaglio è il prestito di sei mesi.

