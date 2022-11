12-11-2022 11:31

La Juventus si prepara a chiudere la prima parte di stagione affrontando la Lazio, un match decisivo che aiuterà a comprendere se la formazione di Allegri potrà rientrare nella corsa scudetto o meno.

Juve, prima del mercato importante impegno con la Lazio

Domani alle 20.45, i bianconeri affronteranno la Lazio prima della lunga pausa per i mondiali. L’obiettivo della formazione di Massimiliano Allegri è quello di vincere per centrare la sesta partita consecutiva in campionato contro un avversario ostico e diretto concorrente per un posto in Champions League. Durante la pausa, la Juventus inizierà ad esaminare eventuali profili adatti per continuare il momento positivo a partire da gennaio, tentando di acquisire questi ultimi nella sessione invernale del mercato. Tra questi, vi è anche un uomo simbolo della squadra di Maurizio Sarri.

Juve, per il mercato si guarda a Roma: occhi su Karsdorp

Uno dei profili esaminati dagli uomini mercato della Juventus pare essere Rick Karsdorp, terzino in uscita dalla Roma dopo essere stato invitato da Mourinho a cercarsi un’altra squadra già a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, un club interessato potrebbe essere proprio la formazione bianconera, che potrebbe optare per un prestito con obbligo di riscatto a circa 17 milioni di euro, cifra richiesta dai Friedkin.

Juve, per il mercato estivo ritorno di fiamma con Milinkovic?

Oltre a Karsdorp, un altro nome ricomparso sul taccuino di Cherubini è quel Sergej Milinkovic-Savic, più volte cercato dalla Juventus anche in passato. Sempre secondo la rosea, la dirigenza piemontese avrebbe incontrato l’agente del serbo per porre le basi su un’intesa da poi perfezionare a giugno. Al momento Savic guadagna 3,5 all’anno, la Juventus sarebbe pronta ad offrirne 6. Nonostante in estate il centrocampista sarà a 12 mesi dalla scadenza, le richieste lotitiane saranno comunque elevate, ma sedersi al tavolo delle trattative con l’intesa con il giocatore sarebbe un punto di forza per la formazione bianconera, cui Lotito dovrà tenere in considerazione e convincersi a lasciar partire il serbo per una cifra minore rispetto alle richieste attuali (valutazione attorno agli 80 milioni di euro).