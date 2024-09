Juve-Napoli: l'insulto a Schillaci, l'errore di Doveri e i fischi a Conte che diventano applausi. Web in tilt

Un urlo offensivo alla fine del minuto di silenzio per Totò scatena lo Stadium, già protagonista di un'accoglienza non amichevole verso il tecnico. Emozione per Szczesny e Tacconi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non sono mancati gli spunti polemici nel corso di Juventus-Napoli. D’altro canto, come potrebbe essere altrimenti? Quella tra i bianconeri e gli azzurri è una grande classica del calcio italiano, tra due squadre e due tifoserie divise da un’antica rivalità. Partita preceduta dalle controverse decisioni del Prefetto di Torino – trasferta vietata ai tifosi del Napoli residenti in Campania – e, soprattutto, dalla terribile notizia della morte di Totò Schillaci. Ma che ha vissuto un momento “cult” anche in occasione dell’ingresso in campo di Antonio Conte. Per la prima volta da avversario della Juve, ma coi tifosi. In precedenza, infatti, lo stadio era deserto per il Covid.

Szczesny, Tacconi e Totò: le emozioni prima del via

Prima dell’inizio, spazio per un paio di momenti toccanti. L’addio a Wojciech Szczesny, che ha ricevuto il tributo dei tifosi della Juve dopo il ritiro dall’attività agonistica. E gli applausi per Stefano Tacconi, celebrato dopo la lunga battaglia contro il malore che l’ha costretto a una lunga degenza. Poi l’ultimo saluto a Schillaci, l’eroe di Italia 90, che ha giocato nella Juventus dal 1989 al 1992. “Nelle notti magiche brilla una stella, ciao Totò”: questo lo striscione esposto dalla curva bianconera. Poi il minuto di silenzio, che nel momento conclusivo è stato squarciato da un insulto: “Munnezza”. Un epiteto che ha scatenato la reazione incontrollata di tutto lo Stadium, coi “soliti” cori beceri anti Napoli.

Juve-Napoli, quanti fischi per Conte a inizio partita

Particolare anche l’accoglienza ad Antonio Conte, l’ex capitano e allenatore della Juventus tornato allo Stadium da avversario. C’era curiosità su come sarebbe stato “ricevuto” dai suoi ex tifosi: malissimo. Fischi impietosi nei confronti del tecnico, a cui evidentemente molti supporter bianconeri non hanno perdonato alcuni atteggiamenti del passato, o la stessa decisione di accettare prima la proposta dell’Inter, poi quella del Napoli, due società “nemiche” della Vecchia Signora. Fischi che però a fine gara si sono trasformati in applausi – ricambiati – quando Conte ha fatto un giro di campo, chiuso ovviamente sotto al settore ospiti.

Arbitro contestato, ma è bagarre sui fischi a Schillaci

“Che vergogna i fischi durante il minuto di silenzio”, scrivono molti tifosi della Juve su X: in realtà, oltre all’episodio dell’insulto, tutti i napoletani presenti allo Stadium (tranne uno) si sono associati al tributo a Totò. “Fischiano Conte e siccome si vergognano mettono in giro la voce che abbiamo fischiato Totò“, scrive un fan partenopeo. “Più gobbo di tanti falsi gobbi messi assieme..”, è il nostalgico commento di un tifoso della Juventus. Ma c’è spazio anche per le recriminazioni. “Come si fa a non considerare retropassaggio quello di Olivera?”. E ancora: “Non è che non l’ha visto, ha deciso di non fischiare”. Oppure: “L’interista Doveri ha deciso di fare un altro favore a Marotta“.