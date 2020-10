Juve-Napoli, meno probabile il 3-0. Scontro sulla penalizzazione

Continua a generare polemiche la “partita fantasma” Juventus-Napoli, ancora sub iudice dopo la decisione del giudice sportivo di non omologare, per ora, il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri chiedendo un supplemento d’indagine.

Aumentano le probabilità che il club azzurro eviti la sconfitta a tavolino: secondo il Corriere della Sera, sta prendendo quota l’ipotesi di una penalizzazione di uno o più punti in classifica per la violazione del protocollo Covid, mentre la partita sarà rischedulata, e quindi giocata, più avanti.

L’ipotesi di una penalizzazione è per ora fortemente contrastata dalla società partenopea. “Il Napoli non accetterà neanche sanzioni minori“, ha detto l’avvocato Mattia Grassani al Corriere dello Sport.

“Il Napoli ritiene di essere dalla parte della ragione e gran parte della comunità scientifica pare aver compreso le ragioni della scelta del club, orientate al rispetto dell’Autorità Sanitaria Locale e per tutelare la salute dei cittadini. E poi basta leggersi il provvedimento della Asl Napoli, che vieta il viaggio a Torino per motivi di sanità pubblica, per avere un’idea compiuta della vicenda. Attesa? La prossima settimana sapremo”.

“Il Napoli – continua Grassani – ritiene di aver agito in totale correttezza, ed è pronto a dimostrarlo nelle sedi competenti. Partire avrebbe determinato la commissione di un reato, previsto e punito dall’articolo 650 del codice penale, oltre alla messa in pericolo di una moltitudine di soggetti. Si immagini cosa sarebbe potuto accadere se il Napoli fosse comunque andato a Torino, contro le disposizioni della ASL, e, oggi, fosse emerso un focolaio delle dimensioni simili a quello che, purtroppo, si sviluppato in seno al Genoa”.

“Il presidente è un combattente, studia ogni carta del procedimento e sarà in prima linea per dimostrare la correttezza dell’operato della società sino alla fine”.

OMNISPORT | 07-10-2020 10:08