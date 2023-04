Wojciech Szczęsny è stato uno dei migliori contro il Verona, e le sue parole infiammano i tifosi bianconeri: "La classifica che guardo io ci vede a +9 sull’Inter e +7 sulla Lazio"

02-04-2023 11:45

Lui è uno che difficilmente si esprime in maniera banale, come spesso avviene ai calciatori. Per la proprietà di linguaggio, a differenza di tanti stranieri che con l’italiano hanno più di un problema nonostante anni di permanenza in serie A, e per la sincerità e profondità dei concetti. Wojciech Szczęsny è fatto così: concreto, essenziale, diretto. In porta come nella vita: ed anche ieri lo è stato, sbarrando la strada al Verona e rendendosi protagonista con le sue dichiarazioni nel dopo partita. Parole che lo vedono allineato con Allegri, e che testimoniano l’incredibile compattezza di questa Juventus.

Szczęsny: rimonta Juve e futuro

“La rimonta? Ci ho sempre creduto, e ho sempre detto anche che la classifica che io guardo è un’altra, io ci vedo a +9 sull’Inter e 7 sulla Lazio, poi senza i 15 punti siamo ancora un po’ dietro ma siamo sulla strada giusta per entrare in Champions anche senza quelli. E’ un calendario molto bello, è comunque importante arrivare ad aprile a giocarci tutte le competizioni, siamo ancora lì in Coppa Italia, in Europa League, che sono due opportunità per portare a casa dei trofei.”. E sul suo futuro non ha dubbi: “E’ la prima volta che sento parlare di questa cosa. Sono tranquillo, penso al campo e non mi vedo in un altro posto. Essere alla Juventus mi stimola”.

Szczęsny lancia la sfida alla serie A

Insomma, la sfida è lanciata, e d’altronde i risultati sul campo parlano chiaro: dopo il Napoli, la Juventus sta facendo meglio di tutte: 17 clean sheet parlano chiaro, e il portiere polacco ha un gran merito in questo, come anche la partita di ieri sera ha testimoniato. Prima un’uscita spericolata fondamentale per interrompere una bella azione in verticale del Verona, poi un grande intervento su un sinistro velenoso di Terracciano. “A me sembrava abbastanza semplice la parata su Terracciano – ha detto Szczesny – ma è vero che negli ultimi 10 minuti abbiamo avuto un atteggiamento poco responsabile rischiando di prendere gol ma alla fine abbiamo conquistato 3 punti e siamo felici”.

I tifosi della Juve credono all’impresa

Parole che naturalmente hanno infiammato il web bianconero, come testimonia Massimiliano: “Giocando con i ragazzini e nonostante i 15 punti di penalizzazione, siamo a -6 dall’Inter. Se arriviamo sopra i nerazzurri, per quanto mi riguarda, dopo possono anche mandarci in B. Resterà una squadra di eroi”. Mentre Andrea chiarisce un concetto: “Il problema è che gli altri sono in guerra con noi… Ovviamente la guerra è un’altra cosa. Diciamo allora che ci difendiamo dai colpi bassi di esseri miserabili”. Romina si esalta: “Sono convinta che la vostra determinazione vi porterà ancora più avanti la Juve vera non molla mai”. E Fausto si schiera con il portiere polacco: “Spero che, quanti in passato abbiano ripetutamente criticato questo grande campione, preferendogli il modesto Perin si siano resi conto di avere detto delle sciocchezze”.

Juve, tutti i tifosi con Szczęsny

Anche Teresa si allinea: “Hai ragione Tek, a testa alta e vinciamo su tutti quelli che ci odiano”. Così come Simona, che estende il ringraziamento a tutta la squadra: “Grande parole sante poi vedremo che succede ma voi ragazzi andate solo ringraziati per ciò che state facendo”. Ernesto chiarisce: “Più che altro non è la Juve che fa la guerra a tutti, bensì Tutti provano a dichiarare guerra alla Juve. È diversa”. Nicola è ottimista nonostante prefiguri uno scenario orribile: “Siamo a più 40 dal Verona è questo quello che conta ma per andate avanti serve questa mentalità”. E Augusto si esalta: “Cosi’si parla Szczesny! Guerra sia con Figc, Uefa, Fifa, Inter! Avanti Tutta”. Giulia invece usa un po’ di ironia: “Grande Szczesny, difficile da scrivere ma grande portiere” .