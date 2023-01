22-01-2023 12:45

L’eco della sentenza molto severa che ha colpito la Juventus, con la Corte Federale d’Appello che l’ha privata di 15 punti nella classifica di campionato, non trova al momento corrispondenza nel sito della Lega di Serie A che non solo non ha aggiornato le posizioni con il nuovo piazzamento dei bianconeri, ma non ha riportato neanche la notizia. Ma da via Rosellini, da noi interpellati in merito ed in esclusiva, hanno chiarito il mistero.

Sul sito della Lega Serie A la Juve è ancora terza in classifica

Andiamo con ordine: la classifica è rimasta ad ora tale e quale sul sito come lo era prima del dispositivo emesso dalla Corte sul caso plusvalenze, con la Juve terza a 37 punti, 13 in meno della capolista Napoli. In realtà, essendo ufficiale la sentenza e dal momento che il ricorso annunciato dal club (una volta che saranno rese note le motivazioni della Corte) al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI non può entrare nel merito cancellando eventualmente la penalizzazione, la stangata è ufficiale e non si può tornare indietro.

L’Uefa ha invece aggiornato la classifica

Svista? Leggerezza? Ritardo nell’aggiornamento? Eppure sul sito dell’Uefa la classifica è stata rivista con gli effetti della sentenza, quindi con la Juventus scesa al decimo posto con 22 punti, in una pericolosa zona medio-bassa della graduatoria del campionato e che spingerà gli uomini di Massimiliano Allegri ad una difficoltosa quanto pugnace riscossa per cercare di limitare il gap già dal match odierno contro l’Atalanta, e provare ad avvicinarsi alla zona delle coppe europee (la Champions per ora dista 12 lunghezze).

La precedente controversia sul numero degli scudetti

Il caso riporta alla mente una polemica su una controversia simile almeno a livello di dibattito che coinvolse il club e i vertici calcistici nostrani, risalente al precedente scandalo che investì la Juve, ovvero Calciopoli, o meglio le sue conseguenze. Parliamo del numero degli scudetti tra quelli conquistati sul campo e il numero preciso al netto di quelli revocati dalla giustizia sportiva: il club bianconero ha sempre considerato come ufficiali i due tolti a seguito delle sentenze dei processi sportivi, arrivando inoltre a cucirsi sulle maglie e non solo la terza stella alla vittoria del 30esimo scudetto (sul campo, mentre per la FIGC erano 28) nel campionato 2011-2012.

In teoria, Federazione e Lega Serie A non potrebbero accettare modifiche alle maglie in contrasto con la giustizia sportiva, anche se i regolamenti di Lega non parlano di stelle e non sono espliciti in questo senso. In pratica, la terza stella dei 30 ed oltre scudetti è rimasta.

La perplessità sui social, ma la Lega da noi interpellata chiarisce

Tornando al caso del mancato aggiornamento della classifica a seguito della sentenza esecutiva, la cosa non è ovviamente passata inosservata sui social, già campo di Agramante tra tifosi bianconeri sul piede di guerra tra disdette di abbonamenti alle piattaforme che trasmettono il campionato e richieste di boicottaggio, e dibattiti tra innocentisti e colpevolisti.

“Aiutatemi a capire. O in Lega Calcio sanno già che davanti al Coni la Juve riavrà i suoi punti o dormono con la zizza in bocca. Glielo dite voi che la Juve ha 15 punti in meno? Li hanno avvisati? Perché a guardare il loro sito (che è quello ufficiale di Serie A) non sembra”, scrive il giornalista Umberto Chiariello su Twitter. Ed ancora, un altro utente commenta: “Svegliate il webmaster del sito ufficiale della Lega Serie A che c’è da modificare una classifica”. Si attendono novità nelle prossime ore.

Ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato la stessa Lega di Serie A, da noi personalmente contattata per avere delle spiegazioni in merito (e che ringraziamo per la risposta). Questo è ciò che ci è stato riferito a livello ufficiale: “La classifica, con relativa penalizzazione, sarà aggiornata questa sera, al termine della gara Juventus – Atalanta“. Al di là del ritardo, caso chiuso.