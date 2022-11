18-11-2022 19:23

Con le sue prestazioni e la piena fiducia di Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot nell’ultimo periodo si è lentamente preso la Juventus, diventandone il perno insostituibile e importante bocca da fuoco da cui far nascere gol e occasioni importanti, esattamente come previsto dallo stesso tecnico livornese un anno e mezzo fa al momento del suo secondo insediamento sulla panchina bianconera. Oggi, però, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, il francese manda un messaggio chiaro alla società e scatena la reazione dei tifosi sul web.

Rabiot sempre più perno della Juventus

Non partito con i galloni del titolare, in questa stagione, Rabiot ha sfruttato al massimo la prolungata assenza del connazionale Paul Pogba e, nonostante un infortunio, nelle undici gare di campionato in cui è stato chiamato in causa (sempre da titolare) è riuscito a mettere a segno tre reti e due assist. Bottino importante, concentrato nelle ultime sei uscite della banda di Allegri, coincise con il filotto di sei successi consecutivi e altrettanti clean sheet.

L’opportunità Mondiale per Rabiot

Doppietta all’Empoli, gol all’Inter e assist con Verona e Lazio, in un crescendo che, visti anche i contemporanei forfait di N’Golo Kanté e del già citato Pogba, ha convinto anche il ct della Francia, Didier Deschamps, a puntare forte sull’ex Psg che, con molta probabilità, in Qatar sarà il titolare della spedizione d’oltralpe. Proprio dal ritiro della nazionale, in conferenza stampa, il bianconero ammette la propria voglia di dare il via alla sua prima vera all’avventura mondiale da protagonista e spiega:

Aver mancato il Mondiale 2018 è stata una grande delusione, certo, ma ho lavorato tanto per essere presente in questo. Non la vivo, però, come una rivincita, anzi, la vedo come un’occasione per potermi esprimere e per essere titolare in una competizione così importante.

Rabiot e la frecciatina alla Juventus sul rinnovo

Poi, Rabiot manda un messaggio chiarissimo alla Juventus circa il rinnovo e il suo obiettivo in Qatar:

Rinnovo? Non vedo il Mondiale come un punto di una svolta. Però, visto che sono all’ultimo anno di contratto con la Juve, in questo senso, il Mondiale è qualcosa che può essermi d’aiuto per il futuro.

Juve, rinnovo di Rabiot lontano

Il contratto di Rabiot con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno 2023 e, nonostante i contatti per trovare un accordo siano stati avviati, al momento la fumata bianca pare lontanissima. Troppo alte, infatti, le richieste del giocatore, che avrebbe richiesto un consistente aumento d’ingaggio, arrivano a sfiorare i 10 milioni di euro a stagione. Soprattutto dalla Premier League, Chelsea in testa, si monitora la situazione e, di certo, la dichiarazioni odierne (dal forte sapore di aut-aut ai bianconeri) non possono che rappresentare un ottimo assist.

Juve, i tifosi scaricano Rabiot

Parole che, in ogni caso, non sono di certo passate inosservate ai tifosi della Vecchia Signora che, sui social, non hanno mancato di commentare, dimostrando il proprio risentimento nei confronti del transalpino. Il verdetto è unanime e spietato: “Vendere subito a gennaio a 40 milioni” e ancora: “Da cedere, il rapporto qualità prezzo lo rende improponibile come rinnovo. A cifre contenute avrebbe senso, ma conoscendo il procuratore andrà in Premier a 10 milioni annui”.

I commenti sono veramente tanti. “Eh nulla ha voluto fare il fenomeno per poi andare via, grandissimo”, scrive qualcuno e poi: “Sparisci”, “È proprio un Mercenario Rabiot, vergognati…”, “Via a gennaio”, “I primi anni hai dormito”, “Per me può anche andare. E velocemente speriamo. I centrocampisti della Juve del passato erano di un altro livello”.

