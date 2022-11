15-11-2022 18:23

In un mese le cose possono cambiare. Massimiliano Allegri e la Juventus lo sanno bene. Dalle voci di esonero al primo titolo della stagione, da bersaglio delle critiche ad allenatore del mese. Già, perché il tecnico bianconero si è aggiudicato il riconoscimento messo in palio dalla Lega Serie A. Merito della significativa rimonta in classifica della Juve, che ha portato la Vecchia Signora fino al terzo posto, scalando posizioni su posizioni.

Massimiliano Allegri allenatore del mese di novembre

Massimiliano Allegri “Coach of the Month” di novembre. Lo ha votato una giuria composta dai direttori di varie testate giornalistiche sportive, che hanno valutato i singoli tecnici sulla base di criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, ma anche per il fair play tenuto durante le partite. Nel caso di Allegri, le gare in questione sono state quelle contro Inter, Verona e Lazio, tutte vinte dalla Juventus senza subire reti. La consegna del premio sarà effettuata prima di Juve-Udinese del prossimo 7 gennaio all’Allianz Stadium di Torino.

Allegri “Coach of the month”, le motivazioni del trofeo

L‘ad della Lega Luigi De Siervo ha illustrato nel dettaglio le motivazioni del riconoscimento ad Allegri: “Sta dimostrando una volta di più di essere un grande allenatore, solido e pragmatico, in grado di leggere al meglio le situazioni di gioco e di trovare equilibrio e soluzioni tattiche ottimali per la resa delle proprie squadre”. Non solo le vittorie, anche la fiducia nei giovani: “Allegri, inoltre, ha lanciato sul palcoscenico della Serie A TIM giovani talenti come Fagioli e Miretti, prodotti del vivaio bianconero”.

Allegri allenatore del mese, tifosi scatenati sui social

Il premio ad Allegri ha scatenato subito vivaci discussioni sul web. Secondo Lallascat si tratta di un trofeo più che meritato: “Allegri non aveva tutte le colpe prima e non ha tutti i meriti adesso, ha ricompattato una squadra che aveva perso la testa battendo due dirette concorrenti con una striscia di sei vittorie senza subire gol”. Anche Andrea, a denti stretti, ammette: “È strano dirlo ma l’ha meritato”. Royazzurra invece è ironica: “Ok siamo su Scherzi a parte. Non ci posso credere, secondo me neanche i tifosi della Juve ci credono”. Mentre Max condivide una locandina del premio e scrive sarcastico: “Allegri allenatore del mese: niente, fa già ridere così”.