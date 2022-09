Juve, rimonta con beffa: ma per i tifosi non è solo colpa dell'arbitro

11-09-2022 22:55

Per la Juve è la notte delle beffe. Sotto di due reti contro la Salernitana, la squadra bianconera confeziona una rimonta quasi epica, vanificata però dalla decisione dell’arbitro Marcenaro di annullare il gol di Milik per fuorigioco di Bonucci. Sui social è feroce la contestazione per la decisione, abbinata alle critiche – ugualmente veementi – alla direzione di Allegri, ancora una volta sottoposto a giudizi pesanti.

Juve-Salernitana, scetticismo per le scelte di Allegri

Già all’annuncio delle formazioni fioccano le prime critiche all’allenatore bianconero. Scrive Emilio: “Con Nicola in panchina non si vedrebbero i vari Kean, De Sciglio, il Cuadrado attuale e Bonucci e soprattutto si vedrebbe la squadra giocare”. Terence ha una domanda: “Come si fa a puntare ancora su Kean?“. Michele dopo qualche minuto di gioco spera di aver capito male: “Ma la Juve quelli con la maglia bianca sono?”. Mentre Vincenzo ha un augurio: “Vorrei un’unica sostituzione al rientro in campo, non vorrei vedere più Allegri“.

Primo tempo da incubo, Juventus sotto di due gol

L’approccio alla gara dei bianconeri è deludente e al riposo si arriva sul 2-0 per i campani. “Ennesimo esempio di ciò che succede con Allegri: tutti impongono il loro gioco (in trasferta e in casa) ai bianconeri. Ci sarà differenza tra gli undici in campo da una parte e dall’altra?”, chiede Karol. “Per ora il rischio di essere bellini ma perdenti non lo vedo”, è il sarcasmo di Simone. Anche Luca è ironico: “Tranquilli che se arriva Paredes cambia tutto, manca il regista. Ah, è arrivato?”. Francy invece è polemica: “Ho apprezzato molto Candreva che, memore del passato in bianconero, non ha esultato dopo il gol…ah no, niente”.

Rimonta finale e polemiche: sui social è #AllegriOut

Dopo l’intervallo Allegri inserisce subito Milik per Kean: “Dovevi farlo dall’inizio, ci voleva tanto?”, la domanda retorica di Luigi. La Juve accorcia le distanze con Bremer e le speranze dei supporter si riaccendono: “Grande Bremer. Con Bonucci a fianco è come quando a lavorare hai un collega più vecchio che gli mancano 1-2 anni alla pensione e non ha voglia di fare niente”, scrive Andrea. Qualcuno recrimina per l’arbitraggio: “Certo che a noi controllano ogni pelo: non era rigore su Vlahovic?”. Poi però il rigore del pareggio arriva. Arriva addirittura il 3-2 di Milik. L’hastag #AllegriOut, che spopolava fino al 92′, sparisce dalle tendenze. Ma ricompare subito dopo l’annullamento del gol. “Ma come si fa, questi sono in malafede”, l’attacco agli arbitri di Ivan.