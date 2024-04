Juve Stabia, cresce l'attesa per la B: tutto pronto per la grande festa, stadio aperto a mezzanotte

Castellammare vede la B: il miracolo del presidente Langella e il lavoro targato Lovisa-Pagliuca, con le Vespe che possono festeggiare a Benevento

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Juve Stabia prepara la festa promozione. Sono ore di trepidante attesa a Castellammare, nel giorno del Monday Night che potrebbe regalare alla squadra di Guido Pagliuca un traguardo incredibile, meritato sul campo sin dalla prima giornata di campionato. Le Vespe scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 al “Vigorito” di Benevento, contro la formazione allenata da Gaetano Auteri, superata momentaneamente in classifica dall’Avellino di Michele Pazienza. Grande fermento all’ombra dello “Stadio Romeo Menti“, che sarà aperto al pubblico in caso di salto di categoria.

Juve Stabia promossa in Serie B se…

La Juve Stabia di Guido Pagliuca è ormai ad un passo dall’aritmetica promozione in Serie B, che oggi arriverebbe con tre turni d’anticipo. Pochi calcoli da fare, considerando che lo scontro diretto odierno permetterebbe di tenere a debita distanza proprio la seconda forza del girone C di Lega Pro: con il Benevento a -11, infatti, alle Vespe basta un risultato positivo per festeggiare il matematico salto di categoria.

Inoltre, tenendo conto dell’1-0 maturato al “Menti” nella gara d’andata e del +22 sulla Strega nella casella della differenza reti, il club del patron Andrea Langella sarebbe in cadetteria anche con una sconfitta di misura al “Vigorito”.

Juve Stabia, a Benevento assente il tifo organizzato: il motivo

Complici le limitazioni imposte dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive e dalla Questura di Benevento, i tifosi della Juve Stabia hanno potuto acquistare il tagliando per il settore ospiti dello “Stadio Vigorito” solo se in possesso della Fidelity Card della società di Castellammare. Proprio per questo motivo, non ci sarà lo zoccolo duro del tifo organizzato stabiese, che ha manifestato in più occasioni la volontà di non sottoscrivere alcuna tessera di fidelizzazione per partecipare alle trasferte ritenute a rischio.

Nonostante ciò, si accomoderanno nello spicchio riservato agli ospiti ben 914 supporters delle Vespe, che avranno la possibilità di godersi dal vivo la partita che potrebbe regalare alla compagine di Pagliuca il salto di categoria. La Juve Stabia rappresenterebbe così la terza squadra promossa in Serie B, dopo la festa promozione del Mantova di Possanzini e la cavalcata trionfale del Cesena di Mimmo Toscano.

Juve Stabia, Stadio Menti aperto ai tifosi in caso di promozione

La Juve Stabia, per venire incontro ai tifosi che non potranno recarsi nel Sannio e non creare problemi di ordine pubblico, aprirà le porte dello “Stadio Romeo Menti” in caso di festa promozione. Il sodalizio guidato dal presidente Langella, infatti, permetterà alla squadra di Pagliuca di rientrare in città e di celebrare l’eventuale successo insieme ai sostenitori stabiesi, poco dopo la mezzanotte.

“La S.S. Juve Stabia 1907 – si legge nella nota diffusa sul portale ufficiale del club gialloblù – comunica che, per questioni di ordine pubblico e per lasciare libere le strade della città di Castellammare di Stabia, soprattutto per eventuali emergenze, nel caso in cui il nostro sogno diventi realtà, di comune accordo con il Comune di Castellammare di Stabia, la squadra arriverà allo stadio Romeo Menti dopo il match e ci sarà l’apertura delle Tribune Quisisana e Monte Faito, poco dopo il fischio finale. L’arrivo è previsto poco dopo la mezzanotte”.

Le probabili formazioni di Benevento-Juve Stabia

Il Benevento di Gaetano Auteri, che la prossima settimana sarà impegnato nello scontro diretto con l’Avellino di Michele Pazienza, deve difendere il secondo posto in classifica, riscattando le deludenti prestazioni messe a referto con Monopoli e Monterosi. La rivoluzione operata in estate e gli investimenti di gennaio costringono i sanniti a fare di più e a recitare un ruolo da protagonisti in questo finale di stagione. Auteri dovrà rinunciare ancora una volta all’infortunato Lanini, che ne avrà per altri 20 giorni.

Guido Pagliuca, nel giorno della possibile festa promozione, si affiderà ai titolarissimi, con bomber Adorante al centro dell’attacco stabiese, al fianco dell’ex Pordenone Candellone. Alle loro spalle la fantasia e la qualità di Mosti. In mediana spazio a Leone in cabina di regia, con Meli e Buglio a completare il reparto. In difesa, davanti a Thiam, la coppia Bachini-Bellich.

Ecco le probabili formazioni di Benevento-Juve Stabia:

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Improta, Nardi, Agazzi, Masciangelo; Ciciretti, Perlingieri, Starita. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Meccariello, Capellini, Rillo, Karic, Talia, Viscardi, Kubica, Pinato, Bolsius, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta. All. G. Auteri.

JUVE STABIA (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli; Mosti; Adorante, Candellone. A disposizione: Esposito, Signorini, Baldi, D’Amore, Folino, La Rosa, Picardi, Stanga, Erradi, Gerbo, Guarracino, Marranzino, Pierobon, Romeo, Garau, Piovanello, Piscopo. All. G. Pagliuca.