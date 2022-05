22-05-2022 09:05

La stagione è conclusa. Per molti tifosi della Juventus andrebbe probabilmente aggiunta anche la parola “finalmente”. Non è stato un anno da incorniciare per i colori bianconeri, la Juventus di Massimiliano Allegri era partita senza dubbio con obiettivi diversi in campionato e in Europa ma le cose non hanno preso la piega sperata.

Juventus senza trofei: si conclude un ciclo

Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, benché arrivato nella stessa stagione dell’addio di Cristiano Ronaldo, aveva fatto sperare i tifosi della Juventus di poter tornare a vincere il campionato dopo l’annata deludente con Andrea Pirlo. Invece le cose non sono andate come previsto e nella prima parte di campionato i bianconeri hanno fatto addirittura peggio dello scorso anno rimanendo a lungo lontani anche dalle prime quattro posizioni della classifica. Si conclude dunque un ciclo con i bianconeri che chiudono la stagione a “zero tituli” dopo 10 anni di successi.

Juve: Il post muto dell’ex Roberto Baronio

Anche l’ultima giornata di campionato ha regalato poche soddisfazioni ai bianconeri che si sono arresi per 2-0 sul campo della Fiorentina rimediando l’ottava sconfitta in campionato. Sui social è arrivato anche un post muto ma eloquente dell’ex allenatore in seconda Roberto Baronio che nella scorsa stagione faceva da secondo a Andrea Pirlo. Sulla sua pagina Twitter è comparso il messaggio di un emoticon come a voler tacere su quanto successo e a mettere in evidenza che Allegri ha fatto peggio del suo predecessore.

Juventus: sui social scoppia il finimondo

Il post dell’allenatore ed ex giocatore della Lazio non è però piaciuto ai tifosi della Juventus che hanno cominciato ad attaccarlo: “Te lo potevi evitare, davvero – scrive Giorgio – Anche da queste cose si vede quando qualcuno è adatto a lavorare per e in nome della Juventus”. Mentre Massimo scrive: “Finiscila che lo scorso anno non avete proposto niente di niente, dovete solo ringraziare Cristiano Ronaldo che vi ha salvato”.

L’attacco dei tifosi della Juve è compatto: “Quest’anno ci siamo permessi di arrivare all’ultima di campionato in vacanza. L’anno scorso con Cristiano Ronaldo abbiamo dovuto aspettare la grazia di Faraoni. E ringrazia ogni giorno che hai avuto l’onore di indossare un completo con la J. Non ti ricapiterà più”. E ancora: “Neanche i bambini dell’asilo lanciano le frecciatine con le emoticon anziché argomentare, che imbarazzo”.

SPORTEVAI