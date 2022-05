Juventus, i numeri del fallimento: Per i tifosi Allegri non può rimanere

22-05-2022 08:12

La chiusura perfetta per una stagione da dimenticare: la Juventus esce con le ossa rotte dalla partita del Franchi con la Fiorentina ma se è vero che non aveva niente più da chiedere ad una stagione in cui è riuscita ad aggrapparsi solo al quarto posto utile per la Champions, è altrettanto certo che a queste brutte figure i tifosi non erano più abituati. Una via crucis per il popolo bianconero quest’anno e i confronti – spesso apparsi nel corso del campionato – ora si fanno ancora più impietosi con Allegri nel mirino.

Juventus, i numeri dicono che Allegri ha fatto peggio di Pirlo

I numeri del fallimento della Juventus non si racchiudono solo nel motto “zero titoli”. Allegri ha fatto peggio di Sarri, che vinse lo scudetto, e di Pirlo che centrò coppa Italia e Supercoppa. Non solo. La Juve di Allegri ha chiuso facendo 8 punti in meno di quella di Pirlo (70 contro 78), perdendo 2 partite in più (8), segnando 20 gol in meno (57-77) e subendone 38 contro i 38 di un anno fa.

Juventus, i tifosi condannano Allegri

Sui social l’hashtag #Allegriout è in tendenza dalle 22.30 di ieri sera: “Finiti anche gli alibi un altra stagione come questa e devono essere cacciati via tutti… meglio stendere un velo pietoso a questa stagione fallimentare” oppure: “19 squadre su 19 ti hanno messo in difficoltà. 17 su 19 ti hanno tolto punti. 0 su 19 le squadre che hai messo sotto sul piano del gioco. 38 partite su 38 con i tifosi delusi e arrabbiati”

Juventus, i tifosi rimpiangono Pirlo

Se l’anno scorso tutti erano furiosi per un quarto posto conquistato solo all’ultima giornata e grazie al suicidio del Napoli, oggi si arriva a rimpiangere anche Pirlo: “A Sarri e Pirlo avete chiesto il bel gioco e i risultati, in pochi mesi e con un centrocampo adatto solo al rugby. A questo somaro in panchina invece non chiedete nulla?” oppure: “Pirlo non ha fatto la preparazione, ma ha saputo iniziare bene lo stesso. Inoltre non ha avuto nessun mercato da 80mln a gennaio, ed ha dovuto schierare Da Graca, Fagioli, Dragusin e Frabotta per tutto l’anno …”.

C’è chi scrive: “Fare peggio di Pirlo è un’onta difficilmente cancellabile” e ancora. “Pirlo e il suo staff (con Baronio) sono stati silurati nonostante 2 trofei, 4 posto e statistiche nettamente superiori a quelle di Allegri. Ps avevamo anche “qualche” idea di gioco in più rispetto al nulla di quest’anno” e poi: “Il voto è 5 pieno proprio e non usiamo come vedo in giro la scusante del quarto posto per la Champions qua bisognava almeno portare due trofei a casa e provare a lottare per lo scudetto” e infine: “Sta ancora sulla panchina della Juve solo perché si chiama Massimiliano Allegri. Se si chiamasse Pirlo, lo avrebbero esonerato dopo l’eliminazione dalla Champions”

