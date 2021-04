Juve, tifosi bocciano lo scambio: ma sono pazzi?

Come rivelato dal Corriere dello Sport, dopo Bernardeschi e Chiesa, la Juventus starebbe guardando ancora in casa Viola per puntellare il proprio centrocampo. Il nome nuovo è quello di Gaetano Castrovilli. Fiorentina-Juventus in programma tra poche ore potrebbe essere l’occasione giusta per avviare concretamente i contatti.

Stando alle indiscrezioni, per assicurarsi le prestazioni del 24enne nato a Canosa di Puglia, i dirigenti bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto Weston McKennie più un consistente conguaglio economico. Un valutazione forse eccessiva e che ha scatenato i dubbi dei tifosi bianconeri che, sui Social, hanno dimostrano di non gradire la prospettiva.

I tifosi della Juve si tengono McKennie

Fin qui la stagione del trequartista azzurro classe ’97 ha vissuto, come quella della Viola, di alti e bassi, con cinque reti e tre assist messi a segno in 28 presenze. Nella stagione non proprio brillantissima dei centrocampisti a disposizione di Andrea Pirlo, invece, il texano appena riscattato dallo Schalke 04 per una cifra vicina ai 25 milioni di euro è forse quello che ha evidenziato i maggiori margini di miglioramento. Ventotto presenze in campionato, impreziosite da cinque gol e due assist per il 22enne.

Molti tifosi della Juve, dunque, si chiedono il perché di questa scelta. C’è chi scrive: “Castrovilli??….sì per la under 23”, “Il Castrovilli di quest’anno poi… ha fatto letteralmente pena”. C’è poi chi indica altre priorità: “Serve un regista di peso uno alla Brozovic, Castrovilli non ha dimostrato nulla ancora, meglio Viola” e chi ricorda il precedente poco felice: “Ah sì, dopo Bernardeschi…”.

In tanti sottolineano la propria perplessità sulle cifre: “Non a quel prezzo“, scrive un tifoso a cui fa eco: “Sarebbe ridicolo, Castrovilli non è un top player e dubito valga più di McKennie“, “penso che McKennie e Castrovilli si equivalgono, dunque la ricca contropartita economica se la possono sognare, sarebbe un’altra mossa da genio da parte di Paratici”, e ancora: “Da juventino dico no“.

Qualcuno poi la prendere sul ridere: “ahahah l’unico centrocampista da tenere… e noi lo vendiamo!!!! roba da matti. Non so se è roba di Paratici o roba dei giornalisti… ma entrambi da legare!”, “se fosse vero, sono impazziti!!!!“, per finire con: “Ma non scherziamo Castrovilli mi sembra l’ennesimo pompato dalla stampa”, “Questa è follia pura. Il texano è uno dei pochi a salvarsi in questa stagione. Castrovilli ha fatto un campionato misero. La Fiorentina se non fosse per il centravanti e il portiere sarebbe già in B. Direi che ha poco da offrire“.

