Juve, tifosi in delirio: Meno male che c'è lui

Cinica, concreta, chirurgica: seppur non bellissima da vedere, è tornata la Juventus solida e vincente dei momenti più esaltanti. Il successo sulla Roma ha alimentato le speranze di rimonta della formazione di Pirlo, che rimane alle calcagna delle milanesi e può sognare concretamente il decimo scudetto di fila. E i tifosi hanno capito il segreto del cambio di rotta.

Il ritorno di Chiellini e la difesa di ferro

Subito dopo il successo sui giallorossi, in sede di commento, il giornalista Paolo Condò aveva fatto notare un dettaglio: “La Juve è tornata a vincere con regolarità quando ha assestato la difesa e la difesa si è assestata con il ritorno di Chiellini“. Opinione condivisa da un tifoso bianconero doc, Marcello Chirico, che nel suo consueto editoriale post partita ha sottolineato i meriti del capitano della Juve, oltre che di tutta la squadra: “Una sfida chiave, l’ennesima dimostrazione di una squadra in crescita. Tutto parte dalla fase difensiva, con un Chiellini monumentale, ma anche da un Andrea Pirlo cresciuto. E non poco”.

I tifosi celebrano il capitano

Anche il pubblico dei social ha capito il segreto della “nuova” Juve. “Adoro De Ligt, Bonucci non impeccabile ma ha altri pregi, Demiral spesso “pesante” anche lui….Si. Una difesa di livello che infatti è la migliore del campionato. Giocatori fantastici, De Ligt in particolare. Ma, diciamocelo, con Chiellini è un’altra cosa. Cioè, dico… riesce a far fare dei figuroni difensivi anche a Bonucci“, sottolinea un supporter su Facebook. “Chiello attaccato in campo aperto è vulnerabile ma in posizione è insuperabile e fa fare un figurone anche a Bonucci. De Ligt e Demiral sono il nostro futuro ma non hanno ancora questa malizia (loro vanno sempre avanti in anticipo)”, è un altro commento. Mentre c’è chi si lancia semplicemente in celebrazioni del difensore: “Meno male che c’è lui, fa ancora la differenza ed è un traino per tutta la squadra”.

SPORTEVAI | 07-02-2021 09:51