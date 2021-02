Juventus, Bonucci esce all'85': "Lo stesso fastidio sentito col Verona"

Vince la Juventus, ma Leonardo Bonucci non può sorridere fino in fondo. Il centrale viterbese è stato infatti costretto a uscire dal campo a pochi minuti dalla fine della gara contro la Roma a causa di un problema fisico, lasciando il posto a de Ligt.

È stato lo stesso Bonucci a chiedere il cambio a Pirlo, venendo immediatamente accontentato. Stando alle parole del giocatore a ‘Sky Sport’, però, non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave.

“È lo stesso fastidio che ho avvertito contro il Verona. In quel caso non potevo uscire, dovevo rimanere in campo perché non c’era nessuno. Oggi potevo far entrare un altro. Credo non sia nulla di grave, sono uscito più che altro per precauzione. Visto che c’era la possibilità, ho preferito non rischiare”.

Fino al minuto 85, quello della sostituzione obbligata con de Ligt, la gara di Bonucci era stata molto buona. Il centrale bianconero aveva spalleggiato bene il muro Chiellini, il migliore in campo in senso assoluto nella sfida contro la Roma.

Da capire ora se Bonucci sarà regolarmente in campo martedì sera, all’Allianz Stadium, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Stando alle sue parole, però, un’assenza dovrebbe essere esclusa.

OMNISPORT | 06-02-2021 21:17