Juve, tifosi sconcertati dalle parole di Pirlo. Agnelli sotto accusa

Fuori dalla Champions agli ottavi di finale come nella scorsa stagione: c’è tanta rabbia in casa Juve il giorno dopo la bruciante eliminazione dalla massima competizione continentale. Tra i più bersagliati sui social c’è Andrea Pirlo, giudicato inadatto e troppo inesperto per guidare la squadra a questi livelli.

La sua Juve ha approcciato ancora una volta male quella che doveva essere la partita più importante della stagione, e poi nella ripresa e nei tempi supplementari, dopo il rosso a Taremi, non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per oltre 70′ minuti per portare a casa la qualificazione, imbrigliata dalla disposizione tattica di Conceicao.

Ai tifosi bianconeri non sono piaciute le proteste di Pirlo con l’arbitro Kuipers a fine partita, né le dichiarazioni del Maestro nel dopo gara: “Non mi sembra che i primi tempi siano il problema di questa Juve, se si sblocca la gara cambia, poi se vai sotto diventa diversa. Non abbiamo sbagliato quando eravamo in superiorità, l’unica cosa che potevamo fare era allargarli e riempire bene l’area perché loro difendevano con tanti uomini, abbiamo fatto quello che dovevamo fare“.

Maurizio Sarri nella scorsa stagione era stato esonerato proprio dopo il flop agli ottavi: Pirlo invece si sente al sicuro. “Non so se a Sarri sia stata fatale l’eliminazione dalla Champions, il progetto che mi ha coinvolto è un progetto a più ampio raggio da fare in qualche anno. Ho incontrato il presidente, non mi ha rassicurato di niente perché ero già tranquillo. Mi ha detto che il progetto è appena iniziato e che da qui si va avanti. Ora non avendo la Champions potremo lavorare tutti i giorni su tanti aspetti che abbiamo dovuto trascurare e per me sarà una grande prova per poter dare ancora una mano”.

I tifosi invece chiedono a gran voce l’esonero e tirano in ballo Andrea Agnelli, che in prima persona ha voluto Pirlo sulla panchina bianconera. A differenza dell’ultima eliminazione, questa volta il presidente è rimasto in silenzio, come gli stessi dirigenti bianconeri.

OMNISPORT | 10-03-2021 08:06