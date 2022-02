Juve, un faro nella notte di nome Vlahovic: i numeri record del serbo

23-02-2022 12:46

Non è stata una serata da ricordare in casa Juve. Al di là del risultato, l’1 a 1, nel match di andata degli ottavi di Champions League con il Villarreal non soddisfa ma soprattutto ci sono vari imputati tra i colpevoli, da Rabiot a De Ligt. Chi si salva è invece Dusan Vlahovic.

La Juve si gode Vlahovic, esordio da sogno in Champions League

Esordio da sogno per Dusan Vlahovic. L’uomo più atteso della Juve non delude, il serbo sigla la rete del momentaneo 1 a 0 dopo 32 secondi: è il gol più veloce realizzato da un giocatore al suo debutto da titolare in Champions League.

I numeri record non finiscono qui: diventa anche il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo gol in Coppa dei Campioni/Champions League ed è anche il primo bianconero a segnare all’esordio nella moderna Champions League nella fase a eliminazione diretta.

Dusan Vlahovic, numeri da sogno per il giocatore della Juve

I suoi primati non finiscono qui. L’ex viola, a 22 anni e 25 giorni è il secondo giocatore più giovane a segnare all’esordio in Champions League con la Juventus dopo l’ex bandiera bianconera Alessandro Del Piero (che di anni ne aveva 20 e 308 giorni). Volendo guardare i dati generici è anche il gol più veloce in una partita di Champions League dalla rete di Jack Wilshere con l’Arsenal, contro il Marsiglia, di novembre 2013.

Juve: Vlahovic in Champions, meglio di tanti altri campioni

Dati che devono far sorridere e che confermano l’affare di mercato. Basti pensare che uno come Cristiano Ronaldo riuscì a segnare il primo gol in Champions alla presenza numero 27: una doppietta il 10 aprile 2007 in Manchester United-Roma. Neymar ci ha messo sei presenza per la prima rete: tripletta l’11 dicembre 2013 in Barcellona-Celtic 6-2. Messi realizzò il primo gol alla quinta presenza in Champions il 2 novembre 2005, in Barcellona-Panathinaikos 5-0. Mbappé ha realizzato il suo primo gol nella massima competizione europea solo dopo 4 presenza: il 21 febbraio 2017, in Manchester City-Monaco 5-3.

OMNISPORT