La moviola di Villarreal-Juve, due gravi errori dell'arbitro Siebert

23-02-2022 08:23

Partita dura, sofferta, che alla fine lascia in piena corsa la Juventus per la qualificazione ai quarti di Champions quella giocata ieri sul difficile terreno del Villarreal ma non sono mancati episodi dubbi che hanno visto coinvolto l’arbitro tedesco Daniel Siebert. Non ha convinto la sua prova, mancano almeno due ammonizioni ma soprattutto è stato sbagliata, con la complicità del Var, la valutazione sia del gol del pareggio degli spagnoli che la punizione da dare a Rabiot per un brutto fallo commesso ai danni di un avversario.

Per Cesari era da annullare il gol del Villarreal

Ad analizzare alla moviola i casi più eclatanti di Villarreal-Juventus è Graziano Cesari. L’ex arbitro internazionale, su Canale 5 nello speciale che ha fatto seguito alla diretta della partita, boccia sia l’arbitro Siebert che il Var.

Primo caso, il gol segnato dal Villarreal. Dice Cesari: “C’era fallo un fallo ad inizio azione. Raul Albiol non tocca il pallone ma colpisce Vlahovic. L’arbitro mima il tuffo. Il VAR poteva e doveva intervenire e il gol sarebbe stato annullato. Arbitro da 5 e VAR da 4 in pagella”.

Rabiot era da espulsione secondo Cesari

L’altro episodio grave quando Rabiot entra con il piede a martello su Chukwueze. Vibranti proteste da parte del Villarreal (con tanto di giallo a Rulli) perché l’entrata sul ginocchio dell’esterno è altamente pericolosa. E per Cesari era da espulsione: “Sull’1-1 Rabiot viene ammonito ma il VAR sarebbe dovuto intervenire per correggere la decisione e far estrarre il rosso per l’entrata durissima del francese”.

Da notare anche altri due episodi: al 60′ manca un giallo a De Sciglio che ferma la ripartenza di Capoue. Siebert lascia correre per un vantaggio che poi non si concretizza, ma tornando indietro non estrae il cartellino e all’80’ Estupinan entra sì sulla palla ma travolgendo McKennie: non scatta nemmeno il giallo.

SPORTEVAI