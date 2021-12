Juve, volano gli stracci: Dybala diventa un caso ed è bufera su Nedved

12-12-2021 08:59

Acque agitate in casa bianconera dopo lo striminzito pareggio di Venezia. Volano gli stracci soprattutto tra i tifosi e i propri beniamini. C’è chi critica Allegri per aver schierato incautamente Dybala, la maggioranza però se la prende proprio con l’argentino, per le richieste eccessive in ottica rinnovo e per una fragilità muscolare che si ripropone ciclicamente. Critiche anche a un altro beniamino della tifoseria, il vicepresidente Nedved, che prima della gara aveva parlato addirittura di scudetto e di rosa difficilmente migliorabile.

Dybala, l’ennesimo infortunio scatena i tifosi

La prima questione riguarda la Joya. Troppi infortuni, come si fa a impostare il progetto su un campione tanto fragile? “A questo punto, con la crisi economica e il deficit di bilancio, ci sarebbe da riflettere seriamente sul rinnovo di Dybala: che garanzie può dare uno con una cronologia di infortuni così?”, chiede Gianluca. “Vendiamo Dybala e compriamo un vero campione”, suggerisce La ritwittatrice. “Dybala va rinnovato ma non alle cifre che chiede lui. Comunque questa squadra ha urgentemente bisogno almeno di due centrocampisti veri e un grande attaccante”, è il pensiero di Pane e cicoria. Mentre Giovanni Lanzi è caustico: “È incomprensibile come si possa rinnovare il contratto di un giocatore come Dybala, costantemente alle prese con problemi fisici di una certa rilevanza, a cifre iperboliche. È un contratto di… solidarietà unilaterale”.

Primo posto? Gli juventini contro Nedved

Dopo Venezia, però, nel calderone c’è finito pure Nedved per le dichiarazioni prima della partita: “Se i nostri giocatori avessero fatto i numeri che normalmente fanno, saremmo contenti e avremo un po’ più di possibilità di attaccare il primo posto”. Il direttore di Tuttojuve, Massimo Pavan, è un fiume in piena: “Prima di parlare di primo posto, però, bisognerebbe parlare dell squadra che ha un terzino sinistro non proponibile da un paio di anni come Alex Sandro, un centrocampo che a parte Locatelli fa acqua ovunque e un portiere che alterna momenti positivi a partite dove para ogni tanto. Giusto difendere giocatori e gruppo, tuttavia credo che gli ultimi dieci minuti della partita con errori clamorosi di impostazione e totale mancanza di idee, abbia ampiamente dimostrato che ci sono tanti, troppi calciatori non da Juve. Giusto difendere il proprio lavoro, ma a queste parole non ci crediamo, evitare di fare acquisti mirati a gennaio sarebbe un errore molto grande, al limite dell’incoscienza”. Anche Juve nel cuore è crudo: “Nedved ti ho amato come pochi…. ma mo basta raccontare c…che non ci credi nemmeno tu”. E Juventino vero ironizza: “Ci vuole un miracolo per migliorare quelli che abbiamo caro Nedved“.

