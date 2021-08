Juventus, addio Ronaldo: la fuga di CR7 in aereo da Torino

Finisce così: Cristiano Ronaldo saluta Torino e pone fine alla sua avventura in bianconero. Intorno alle 14.30 CR7 si è infatti imbarcato con un aereo a Caselle, concludendo con un anno di anticipo la sua esperienze alla Juventus.

Cristiano Ronaldo dice addio all’Italia e alla Juventus. L’asso portoghese ha lasciato Torino in aereo. Ora lo aspetta una nuova avventura e tra poco si saprà con quale squadra. Probabilmente al Manchester City di Pep Guardiola, ma c’è anche la possibilità di un ritorno al Manchester United.

A confermare le voci che circolano da ieri, dopo che il suo procuratore Jorge Mendes, si era presentato ai vertici della Juventus, è stato direttamente l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. “Ieri Ronaldo mi ha comunicato che non ha intenzione di restare. Per questo non è convocato per il match di domani”, è scritto in un tweet della società bianconera.

Ronaldo se ne va dall’Italia dopo tre anni, 134 presenze e 101 gol. Una media realizzativa altissima che ha garantito alla Juventus la vittoria di diversi trofei: due scudetti, due supercoppe italiane e una Coppa Italia. Ma CR7 non è riuscito a portare la Champions League a Torino, l’obiettivo per il quale era stato ingaggiato nel 2018 pagando al Real Madrid 100 milioni, con un contratto per il calciatore da trenta milioni a stagione.

VIRGILIO SPORT | 27-08-2021 16:22