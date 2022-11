Juventus, Allegri: "Ottimo test per i ragazzi giovani, faremo una bella partita"

02-11-2022 20:48

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha parlato pochi minuti prima dell’inizio della partita che i bianconeri giocheranno contro il PSG valida per l’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023.

Queste le parole di Allegri:

“Conta la prestazione. Sarà un ottimo test per i ragazzi giovani contro una squadra di fenomeni. Abbiamo la chance di qualificarci per l’Europa League. È ovvio che proviamo tanta amarezza, delusione e ira. Non saremo a marzo a giocarci gli ottavi di finale, di certo è una cosa che ci fa male. Stasera ci sarà lo stadio pieno contro una formazione assurda, serve cercare di fare il meglio possibile”.

Un accenno anche alla formazione:

“La formazione è rimaneggiata ma stasera faremo una buon match. Serve essere bravi specialmente quando loro nella fase di possesso ti fanno credere di addormentare la partita e dopo loro sono straordinariamente bravi con Messi, Mbappé, Verratti ad accelerare come è accaduto quando abbiamo preso gol nella partita di andata. E’ una delle caratteristiche migliori”.