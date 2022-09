24-09-2022 15:12

Non si attenuano i rumors di un possibile avvicendamento sulla panchina della Juventus, squadra in pesante crisi che per il momento continuerà ad essere allenata da Allegri ma che in futuro potrebbe verosimilmente passare nelle mani di un altro grande tecnico.

Caso Allegri, scelte obbligate per la Juventus

Difficile, infatti, che nell’immediato la Juventus investa per mettere sotto contratto un nuovo allenatore di prima fascia.

Il bilancio pesantemente in rosso dichiarato ieri in questo senso parla chiaro: adesso non ci sono spazi di manovra per procedere con altri ingaggi pesanti e, pertanto, da qui a fine stagione la Juventus seguirà i dettami di Allegri o eventualmente, se le cose dovessero continuare ad andar male, quelli di un traghettatore low cost.

Sostituto di Allegri, l’indiscrezione dall’Inghilterra

A giugno invece, qualora il trend non dovesse invertirsi e i bianconeri non centrassero nemmeno uno degli obiettivi stagionali, le cose potrebbero decisamente cambiare.

Di fronte a un’annata fallimentare, Agnelli e il CDA juventino verosimilmente non si farebbero problemi a puntare su un nuovo allenatore e, in questo senso, fa assolutamente rumore l’indiscrezione messa in circolo dal Daily Star che darebbe Antonio Conte pronto a valutare una chiamata del suo vecchio club.

La situazione di Conte al Tottenham

L’allenatore salentino, attualmente imbattuto e secondo in classifica col Tottenham, è in scadenza a fine stagione e da un po’ di tempo sta trattando il rinnovo con gli Spurs, rinnovo che però, di fronte alla possibilità concreta di riabbracciare l’ambiente juventino, potrebbe anche sfumare.

Il ritorno di Conte in ogni caso avrebbe del clamoroso visto come il tecnico si è lasciato con la proprietà anni fa: evidentemente, dietro le quinte, sono arrivati chiarimenti e riappacificazioni, essenziali per poter iniziare a mettere le basi di un nuovo sodalizio.