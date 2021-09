Juventus, Allegri sorride: “I marinai in tempesta trovano sempre la via d'uscita”

Potrebbe far svoltare la stagione della Juventus la vittoria ottenuta ai danni del Chelsea nel secondo turno della fase ai gironi di Champions League.

Dopo i tanti problemi avuti in avvio di stagione infatti, il successo contro i Blues sicuramente è un bel toccasana e potrebbe dare a tutto l’ambiente quella fiducia e quella grinta necessarie per raddrizzare le cose anche in campionato.

In attesa di scoprire se l’1-0 contro la compagine londinese sortirà davvero questo effetto, Massimiliano Allegri nel postpartita si gode la bella affermazione conquistata dai suoi ragazzi.

“Di solito i marinai quando sono in tempesta trovano la via d’uscita” ha esordito soddisfatto il tecnico toscano ai microfoni di Prime Video.

“Stasera i ragazzi hanno fatto bene contro i campioni d’Europa, abbiamo sofferto poco tranne un tiro e un colpo di testa di Lukaku. Abbiamo sbagliato qualche contropiede, ma sono contento. Due partite, sei punti, un passo avanti per la qualificazione” ha proseguito Allegri prima di rivelare un’importante soluzione tattica adottata in corso d’opera.

“Giocando con i tre davanti pensavo avessimo dei vantaggi, poi ho messo Chiesa centravanti con Bernardeschi dietro e lì siamo andati meglio”.

Fondamentali però, oltre alla performance dell’ex attaccante della Fiorentina, sono state anche le prestazioni del duo di centrocampo Bentancur-Locatelli.

“Per quanto riguarda loro due, Bentancur fa fatica da solo, Locatelli stasera ha fatto meglio nel proporsi e nello schermare Lukaku. Insieme fanno un’ottima coppia, Rabiot non ha iniziato bene ma ha finito in crescendo”.

Nel complesso, tutti sono entrati in campo col giusto piglio e il giusto atteggiamento, qualità che serviranno anche nel prosieguo della stagione se la Juventus vorrà continuare ad ottenere successi importanti.

“Per vincere queste partite devi soffrire e avere voglia di fare risultato. Stasera i ragazzi lo hanno fatto, con rispetto dei campioni d’Europa e Szczesny grandi parate non ne ha fatte” ha chiosato contento Allegri.

