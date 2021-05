Juventus, Andrea Pirlo snobba i successori e difende il figlio

In vista del delicato match della Juventus contro l’Udinese, Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo un obiettivo in testa e dovremo cercare di raggiungerlo. Futuro? Penso al presente. I successori li leggo da voi, non ho tempo per leggere i giornali. Io sto bene, ho parlato con la proprietà l’altro giorno. Abbiamo fatto una chiacchierata un po’ su tutto come sempre, sono tranquillo”.

Pirlo svela alcune scelte per la sfida della Juventus con i friulani. Ronaldo è in crisi di gol e vorrebbe sbloccarsi: “Cristiano sta bene e si è allenato bene questa settimana. Lui è sereno e questa è una cosa molto positiva per noi e per il gruppo. Giocherà titolare con Dybala, perché Morata non sta benissimo e avuto un problemino al polpaccio e vedremo se riusciremo portarlo a Udine. Chiesa? Un rischio dall’inizio. Danilo sta bene, Arthur si è allenato solo ieri con la squadra. Ramsey anche a parte”.

Contro l’Udinese servirà un attacco super: “E’ una squadra molto fisica composta da giocatori con spiccate qualità tecniche. È soprattutto una squadra fisica che prende pochi gol e difende molto bene con un organizzazione ben precisa e sarà una partita importante per noi perché affronteremo una squadra che sta vivendo un buon momento per qualità tecniche e fisiche. Ci aspetta una partita difficile, come tutte le altre, ma abbiamo un obiettivo in testa e dovremo cercare di raggiungerlo”.

Pirlo ha rilasciato delle dichiarazioni anche in merito alle minacce ricevute dal figlio sui social: “Essendo in questo ambiente da tanti anni so cosa sinfonica essere un personaggio pubblico. Non trovo una novità questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a una tastiera. Mi dispiace per mio figlio perché non c’entra niente. Ho spiegato anche a lui che non deve farci caso. Questo è un problema sociale”.

