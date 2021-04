Juventus, annuncio di Andrea Pirlo su Paulo Dybala

Paulo Dybala di nuovo in panchina nella sfida di campionato che opporrà la Juventus al Genoa. Nonostante la rete contro il Napoli, l’attaccante argentino non è ancora stato reputato pronto da parte dell’allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo, che ha annunciato in conferenza stampa che domenica partirà con Kulusevski dal 1′.

“In porta giocherà Szczesny, mentre Paulo Dybala sta bene ed è pronto, anche se magari non dal primo minuto. Viene da tre mesi di infortunio e ha ripreso a giocare solo l’altra sera. Ha bisogno di un altro spezzone per poter giocare dall’inizio. Ci godiamo il fatto di averlo a disposizione, è un giocatore che fa la differenza. Spero di poter schierare lui, Cristiano e Morata insieme, se ne avrò la possibilità. Alvaro ha interpretato molto bene la partita contro il Napoli, ha solo bisogno di fare un gol. Kulusevski si è allenato molto bene e probabilmente partirà dal primo minuto contro il Genoa”.

Sempre su Dybala, il Maestro si esprime così sul suo futuro: “L’ho sempre detto, Dybala è un giocatore importante, che purtroppo non ho avuto molto a disposizione quest’anno. Guardiamo al presente perché è più importante del futuro. Però lui ha ancora un anno di contratto quindi possiamo guardare anche all’anno prossimo. Ha grande qualità, fa la differenza. È però giusto che facciamo riferimento a quanto può dare adesso e non a quanto non ha potuto dare fin qui”.

Sulle altre scelte di formazione: “Anche Arthur e McKennie stanno bene e sono pronti per giocare, Demiral invece non ha ancora minutaggio. È stato fermo non solo per il Covid, ha bisogno di più tempo per giocare dall’inizio. Chiellini ha dato massima disponibilità, partirà lui dall’inizio. Kulusevski e Ramsey stanno bene, Cuadrado schierato alto può essere un opzione contro il Genoa”.

Chiesa gli ha reso merito per la sua crescita: “Gli dò consigli tattici e tecnici. Lui è bravissimo negli spazi e nell’uno contro uno, può ancora migliorare sulla gestione della palla e delle situazioni di gioco. Ha fame di calcio e tanta voglia di imparare e questa è una gran cosa”.

OMNISPORT | 10-04-2021 16:23