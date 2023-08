Juventus-Atalanta: dove vedere la gara in tv e in streaming e le formazioni

Le squadre allenate da Allegri e Gasperini si preparano per l'ultimo test amichevole estivo prima dell'esordio nel campionato di Serie A

11-08-2023 13:30

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Juventus e Atalanta si apprestano a sfidarsi nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. I bianconeri affrontano i nerazzurri dopo i test contro Milan e Real Madrid, terminati rispettivamente con un un pareggio e una vittoria, oltre al test di famiglia contro la Next Gen. D’altra parte, c’è la squadra di Gasperini, che si gode il nuovo gioiellino Gianluca Scamacca, arrivato in squadra tre giorni fa, ma che ha già trovato il suo spazio andando a segno nella sua prima amichevole con i nerazzurri contro la Pergolettese. Dunque, inizia il conto alla rovescia per la gara in programma domani, sabato 12 agosto, con inizio fissato alle 20:30.

Juventus-Atalanta: data, orario, diretta tv e streaming

La gara amichevole tra Juventus e Atalanta è in programma domani, sabato 12 agosto, con palla al centro alle ore 20:30, ospiti dello Stadio Dino Manuzzi di Cesena. La sfida potrà essere seguita su DAZN, ma anche in diretta tv su Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 251. Inoltre, sarà possibile godersi il test anche in streaming, sull’app di SkyGo o NowTv.

Abbonati subito a DAZN

La probabile formazione della Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta per l’ultima amichevole estiva. I bianconeri sono alle battute finali della preparazione psicofisica in vista della prima giornata di Serie A, in programma domenica 20 agosto contro l’Udinese. L’allenatore di Livorno, per il test contro l’Atalanta, dovrebbe far affidamento allo stesso modulo in cui ha trovato conferme anche nell’ultima amichevole disputata contro il Real Madrid.

Testa al 3-5-2, con Szczesny tra i pali e il reparto difensivo affidato a Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo, spazio sulle fasce a Weah e Kostic, supportati dai centrali McKennie, Locatelli e Miretti. Per l’attacco, Allegri potrebbe puntare ancora su Chiesa e Moise Kean.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

La probabile formazione dell’Atalanta

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è reduce da numerose gare amichevoli, con esattezza sei, dove ha avuto modo di perfezionare la formazione titolare ideale in vista della gara di campionato contro il Sassuolo. Contro i neroverdi, domenica 20 agosto, sarà fischio d’inizio alle 18:30 al Mapei Stadium.

L’allenatore dei nerazzurri potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Carenesecchi a difendere la porta, trovando davanti a sè il tridente difensivo Toloi, Scalvini e Kolasinac. Il reparto di centrocampo potrebbe essere affidato a Zappacosta, de Roon, Pasalic e Bakker. Per concludere, a supportare il nuovo arrivato Scamacca, potrebbero esserci Lookman ed El Bilal Tourè.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bakker; Lookman, El Bilal Touré; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.