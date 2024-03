Juventus-Atalanta, moviola: il rigore chiesto dai bianconeri e l’episodio del 93’

La prova dell’arbitro Guida all'Allianz Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha ammonito in tutta la gara un sol giocatore della Dea

11-03-2024 06:01

Reduce da due buone prestazioni nello scontro-salvezza tra Frosinone e Lecce e in Fiorentina-Lazio, Guida è stata la scelta del designatore per il big-match di giornata tra Juventus e Atalanta. Arrivato a 197 presenze in Serie A (79 vittorie casa, 55 pareggi, 63 successi esterni), questa stagione con 13 gare è l’arbitro più impiegato (5 vittorie casa, 5 pareggi, 3 successi esterni) ma come se l’è cavata il fischietto campano ieri all’Allianz Stadium?

I precedenti di Guida con Juventus e Atalanta

Per Marco Guida, che aveva diretto la Juventus già in altre 24 occasioni tra Serie A e Coppa Italia, è stata la terza sfida tra bianconeri e orobici, la prima a Torino. Negli altri due precedenti il bilancio sorride alla Vecchia Signora con una vittoria nel 2013 firmata da Matri ed un pari nel 2017 con Freuler a salvare la Dea dalla sconfitta nei minuti finali. In questa stagione l’arbitro di Torre Annunziata ha incrociato la formazione di Allegri nel derby d’Italia di andata terminato 1-1 allo Stadium e nella sfida dell’Arechi contro la Salernitana vinta per 1-2. Il bilancio, in totale, recita 17 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Con gli orobici il bilancio globale era 5 vittorie, 5 sconfitte e un pari.

Guida ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Scatragli, con Ghersini IV uomo, Doveri al Var e Marini all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcun giocatore della squadra di Allegri ed uno solo di quella di Gasperini, ovvero Hateboer.

Juventus-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 56’ Miretti va giù in area dopo un contrasto con Scamacca, la Juve chiede il rigore ma l’arbitro dice no. Decisione corretta, l’attaccante colpisce nettamente il pallone. La particolarità: Guida ha ammonito solo un giocatore e per giunta in pieno recupero, al 93’: Hateboer spende il fallo tattico per fermare la ripartenza della Juventus: giallo per l’esterno dell’Atalanta. Buona alla fine la prova di Guida in Juventus-Atalanta.