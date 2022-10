Juventus, Bonucci verso il rinnovo con la Vecchia Signora

21-10-2022 19:23

La storia d’amore tra Leonardo Bonucci e la Juventus non finirà nel 2024. Il capitano della Vecchia Signora rimarrà infatti a Torino almeno per altre stagioni, dato che il suo contratto dovrebbe essere prolungato.

Niente cessione, il difensore vuole a entrare sempre di più nella storia del club, e la dirigenza sembra concorde. Come annunciato anche da Romeo Agresti, infatti, nel prossimo futuro le parti si troveranno per porre firma sul rinnovo. Al momento non ci sa però che tipo di contratto firmerà Bonucci. Alcuni pensano che Bonucci firmerà fino al 2025, spalmando l’attuale ingaggio e andando a percepire 4-5 milioni di euro.