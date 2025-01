Juventus, Buffon, l'ultima sfida: pronto a rimettersi i guanti a 47 anni

Buffon come Totti: non esclude il ritorno. Il capo delegazione della Nazionale pronto a tornare in campo: "Nella vita non si sa mai"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Alla soglia dei 47 anni Gigi Buffon non esclude il ritorno. Come Totti, anche l’ex portiere apre a un possibile e clamoroso ritorno in campo, magari in occasione del Mondiale per club. “Nella vita non si sa mai” ha confessato al sito della Fifa.

Buffon in campo al Mondiale per club? La rivelazione

Dopo aver chiuso la sua lunga e brillante carriera col Parma annunciando l’addio il 2 agosto 2023, Buffon ha iniziato una nuova vita professionale da capo delegazione dell’Italia, dove ha raccolto l’eredità del compianto Gianluca Vialli. Super Gigi, però, non ha dimenticato ancora il calcio giocato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’adrenalina del campo. Il profumo dell’erbetta. Il brivido di un rigore parato. Il sapore del successo. Ed è per questo motivo che al sito della Fifa non chiude le porte a un possibile ritorno. “Mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per Club – confessa -. Nella vita non si sa mai, tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa”. Le sue parole hanno fatto immediatamente il giro del web.

Buffon e Totti: campioni del Mondo pronti a stupire ancora

Prima di Buffon, Totti. A ottobre si sono rincorse le voci sul ritorno in campo della leggenda della Roma. Voci che lo stesso Pupone ha poi confermato: “No, non è uno scherzo. Una o due squadre ci sono. Vediamo cosa mi dice la testa, ma soprattutto come reagisce il fisico. Chissà cosa ci riserverà il prossimo anno”. Il 2025 è arrivato, non resta che attendere sviluppi. Del resto, c’è una squadra in Serie A che pare sia ben lieta di accogliere l’ottavo re di Roma: il Como di Fabregas.

Totti e Nico Paz insieme: generazioni di fenomeni a confronto, mica male? Buffon, invece, potrebbe indossare di nuovo i guanti da portiere per la neonata competizione che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Inter e Juventus sono al completo, ma magari qualche squadra asiatica o sudamericana necessita di un estremo difensore affidabile.

Gigi promuove il Mondiale per club: ecco perché

Trentadue club si daranno battaglia per salire sul tetto del mondo. La Juventus se la vedrà Manchester City, Wydad e Al Ain nel Gruppo G, mentre l’Inter è capitata nel Gruppo E con River Plate, Monterrey e Urawa. “Il calcio deve proporre qualcosa di nuovo, di innovare. Questo torneo è una grande opportunità. Spingerà società e giocatori: la voglia di vincere sarà altissima” prevede Buffon.

L’ex numero uno della Juve e della Nazionale approva la decisione di far disputare la prima edizione del Mondiale per club negli Stati Uniti. “Lì la cultura calcistica è molto migliorata, è un modo per elevare la rassegna”.