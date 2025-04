Juventus, che concorrenza per Tonali e Osimhen: il City prepara maxi-offerta per l’azzurro, United in pressing sul bomber 

Guardiola è pronto a spendere 80 milioni di euro per il centrocampista azzurro del Newcastle. Per i media inglesi il nigeriano ha già l’accordo con i Red Devils

Sandro Tonali e Victor Osimhen sono i grandi sogni della Juventus per il calciomercato di gennaio, ma per riuscire a portarli in bianconero il d.s. Cristiano Giuntoli dovrà battere la concorrenza targata Manchester: il City prepara una maxi-offerta per l’azzurro, lo United è in pressing sul bomber di proprietà del Napoli.

Juventus, concorrente pericolosa per Tonali

Sandro Tonali sta facendo meraviglie con la maglia del Newcastle, ma il centrocampista della Nazionale non ha mai nascosto il desiderio di tornare in serie A: la Juventus da mesi spera di poter trasformare la volontà del giocatore in realtà, convincendo il Magpies a cedere il suo cartellino. Da oggi, però, le cose si complicano per la Juve e per il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il City può soffiare Tonali alla Juventus

Secondo quanto riportato da Manchester World, infatti, su Tonali ci sarebbe anche il Manchester City. Pep Guardiola segue da mesi l’evoluzione del centrocampista ex Milan, soprattutto da quando ha perso per infortunio il Pallone d’Oro Rodri. Guardiola, inoltre, ha bisogno di rifondare la mediana dei Citizens dopo l’addio di Kevin De Bruyne: ecco perché il City sarebbe pronto a presentare una maxi-offerta al Newcastle per il cartellino di Tonali. Il portale britannico parla di una proposta da 80 milioni di euro, cifra che risulterebbe impareggiabile per la Juventus.

Juventus, Osimhen più vicino allo United

L’altro pallino di Giuntoli è Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli destinato a essere ceduto in via definitiva al termine della stagione, dopo l’anno in prestito al Galatasaray. Giuntoli ha già contattato l’entourage del giocatore ed è pronto a battagliare con Aurelio De Laurentiis per il suo cartellino: peccato, però, che su Osimhen sia molto forte l’interesse del Manchester United.

I Red Devils, infatti, avrebbero già raggiunto l’accordo per lo stipendio dell’attaccante nigeriano, che attualmente percepisce una cifra superiore ai 10 milioni di euro più bonus: al club inglese non resta che pagare la clausola rescissoria da 75 milioni per portare Osimhen in Premier League e soffiarlo così alla Juventus.