18-12-2022 14:30

Una bella prova di solidità, anche senza Pogba, Chiesa, Vlahovic, Di Maria e le altre stelle. La Juventus di Allegri contro l’Arsenal ha dato conferma di aver trovato un suo assetto, di essere sempre più la squadra che vuole il tecnico. Tanti tiri in porta dei Gunners, pochi ma essenziali quelli dei bianconeri, capaci di imporsi 2-0 in un’amichevole di prestigio contro la squadra che sta guidando la classifica della Premier. Ma c’è un allarme, lanciato dallo stesso allenatore, che tiene in ansia i tifosi.

Juventus, le parole di Allegri su Pogba

Al termine della sfida coi Gunners, Allegri ha fatto il punto della situazione sugli infortunati. Se per altri big la situazione è in miglioramento, permane il mistero su Pogba, il cui rientro potrebbe non essere vicino. “Per Chiesa ci sta un affaticamento e per il 27 ci sarà”, ha detto l’allenatore della Juve. “Su Pogba non so ancora dire quando tornerà, mentre Danilo e Alex Sandro saranno con la squadra il 27. Rabiot e gli argentini avranno qualche giorno di vacanza in più”.

Juve, Pogba finora non ha mai giocato

Quella del centrocampista francese è una situazione a dir poco paradossale. Tornato in estate alla Juventus dopo sei anni, a conclusione di un tormentone che puntualmente in ogni sessione di mercato lo vedeva accostato ai colori bianconeri, Pogba non ha ancora fatto il suo “nuovo” debutto ufficiale con la Vecchia Signora. In estate, infatti, i guai al menisco e la decisione di optare per la terapia conservativa lo hanno tenuto lontano dai campi, prima della decisione “d’urgenza” di operarsi in extremis per non perdere il Mondiale. E invece in Qatar Pogba non c’è andato comunque. E ora non è più sicuro neppure il suo rientro a metà gennaio.

Pogba quando torna? Juventini furiosi

Sui social le ultime su Pogba, compreso il volo a Doha per ‘supportare’ i compagni della Francia prima della finale dei Mondiali, hanno già scatenato bufere. “Leggo che il malato cronico è volato in Qatar per l’ultima vacanza, ora ci dica cosa vuole essere!”, tuona Maurizio. “Non è un calciatore serio, ha sempre pensato prima alla Francia e poi alla Juve“, incalza Leo. “Possiamo dire che Pogba si sta rivelando un altro errore della Juve?“, chiede a voce bassa un altro tifoso. E c’è chi, come AstonMartins, punta il dito contro lo staff bianconero: “Se i medici che lo hanno seguito gli hanno dato il via libera è ovvio che qualsiasi giocatore avrebbe fatto la stessa scelta di Pogba“.