Juventus, vittoria in amichevole con l'Arsenal: i migliori e i peggiori

17-12-2022 22:15

Bella serata alla fine in casa Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno infatti vinto per 2-0 in amichevole all’Emirates Stadium in casa dell’Arsenal capolista in Premier League. Successo che fa sorridere, nonostante la formazione rimaneggiata, a meno di tre settimane dalla ripresa del campionato di Serie A.

Il commento della gara

Vittoria che fa morale per la Juventus in una partita di grande prestigio. Diversi giocatori NextGen in campo per i bianconeri che sono riusciti a sconfiggere i Gunners. L’Arsenal ha dominato nel corso del primo tempo, con anche diverse parate di Perin. Inglesi in gol con Nketiah al 33′, ma poi annullato per fuorigioco.

Allora il vantaggio è arrivato per i bianconeri in pieno recupero grazie all’autogol di Xhaka che ha deviato il cross di Fagioli. L’Arsenal, con il 75% circa del possesso palla, ci ha provato in tutti i modi poi per trovare il pari. Ma alla fine al 91′ c’è stato il raddoppio con Iling-Junior, tiro deviato da Holding.

I migliori e i peggiori

Successo fortunato per la Juventus, dove tra i migliori figurano di sicuro alcuni giovani. Molto bene sia Riccio, in difesa con personalità, che Barbieri, bravo da quinto in entrambe le fasi. Buona anche la prestazione di Iling-Junior, che ha propiziato la seconda e decisiva rete del match.

Perin si è comportato bene in porta. Lo stesso non si può dire però per Gatti, un po’ disattento. Impreciso negli appoggi Miretti. E non benissimo lì davanti nemmeno Kean. Per una Juventus rimaneggiata il risultato non può comunque lasciare delusi tutti i tifosi bianconeri.

Gli obiettivi di Allegri

Alla fine, è andata bene per la Juventus, una vittoria un po’ fortunata per Allegri con l’aiuto di alcuni ragazzi e anche con due autoreti. Nonostante le assenze e la squadra avversaria capolista in Premier League, i bianconeri sono riusciti comunque a portarsi a casa la partita.

Adesso per la Juventus è il momento di concentrarsi sulla ripresa del campionato del 4 gennaio contro la Cremonese. Un mese che sarà molto importante per capire quali obiettivi provare a raggiungere in classifica e dove inizierà anche il nuovo ciclo della società.